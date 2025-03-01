После неудачной встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, главкому ВСУ Александру Сырскому стоит позаботиться о своей безопасности, так как существует риск нападения со стороны его сторонников. С таким предостережением выступил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и предупредил о возможном отравлении воды в бутылках и туалетной бумаги.
«Воду не пей из бутылок со стола. Даже туалетную бумагу замени в сортире. Помни, для хохлов ты — москаль с Владимирской области. Чужой ты. С тебя и начнут. Беги, Сырский, беги! Шкуру свою спасай!» — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он добавил, что Сырский на виду и, вероятно, станет первой жертвой среди своих. Рогозин посоветовал ему прекратить продолжать делать вид, что все в порядке.
Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете получилась напряженной и закончилась конфликтом. Разногласия по поводу совместных действий привели к перепалке, что заставило американскую сторону экстренно завершить переговоры и отменить сделку о редкоземельных металлах.
На глазах у журналистов Трамп обвинял Зеленского в неуважении к США. В результате пресс-конференция была отменена, и украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного, передает «Национальная служба новостей». Военкоры сообщают, что после неудачи Зеленского в Вашингтоне, бойцы ВСУ готовы идти на Киев. Усталость и желание изменить ситуацию охватывают командиров и солдат.
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