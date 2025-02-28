«Беспрецедентный нагоняй»: что говорят на Западе о ссоре Трампа и Зеленского в Белом доме

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете была напряженной и эмоциональной. Разногласия по поводу развития дальнейших совместных действий привело к перепалке, которую ряд СМИ уже назвал фатальной. Переговоры на повышенных тонах пришлось экстренно завершить, а подписание сделки о редкоземельных металлах отменить. Как американский лидер выгнал из Белого дома представителей Киева, а те умоляли продолжить общение — в материале URA.RU.
Трамп съязвил, встретив Зеленского
Трамп с сарказмом отозвался о внешнем виде Зеленского во время их встречи 28 февраля. Он заметил, что прибывший политик выбрал для встречи неформальный стиль одежды — черную кофту и штаны.
«Он приоделся сегодня», — сказал Трамп. Такая реплика прозвучала в момент, когда Зеленский прибыл на место встречи на бронированном автомобиле. Сам Трамп был одет в деловой костюм с красным галстуком.
Американские чиновники в беседе с телеканалом CNN предположили, что внешний вид президента Зеленского мог стать причиной ссоры. Они выразили мнение, что решение украинского лидера носить рубашку вместо костюма — проблема в текущей дипломатической обстановке.
Киевская делегация умоляла о продолжении
Украинская делегация пыталась возобновить переговоры после перепалки между президентами Украины и США. Такую информацию приводит телеканал Fox News.
«Делегация Украины умоляла о перезагрузке диалога после спора Трампа и Зеленского. Им сказали, что Зеленский должен покинуть Белый дом», — передает телеканал.
Ранее Трамп подчеркнул, что Зеленский может вернуться в США к переговорам, когда будет готов к мирному урегулированию конфликта с Россией. Об этом американский лидер написал после встречи в соцсети Truth Social.
Зеленский получил нагоняй
Телеканал CNN охарактеризовал прошедшую встречу между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским как беспрецедентное событие. По мнению издания, в ходе визита 28 февраля Зеленский столкнулся с небывалой критикой.
«Это был совершенно беспрецедентный момент в новейшей истории президентства США. Иностранный гость военного времени неоднократно подвергался нагоняям со стороны своих американских хозяев», — отметил телеканал.
В свою очередь газета The New York Times сообщила, что ранее ни один американский президент не читал нотации лидеру государства публично таким образом. По сведениям издания, такого в Овальном кабинете еще никогда не случалось.
Президента Украины выгнали
Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского покинуть Белый дом после острой перепалки в Овальном кабинете. Об этом сообщил канал Fox News.
«Дональд Трамп после публичной перепалки в Белом доме попросил Зеленского «уехать», — уточнил телеканал. Между тем, Владимир Зеленский в своем первом после встречи высказывании поблагодарил президента США, Конгресс и американцев, отметив, что Украине «нужен справедливый и прочный мир».
Встреча стала катастрофой
Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме привела к серьезному ухудшению двусторонних отношений. Об этом написала британская газета Telegraph.
«Дипломатическая катастрофа. Нет другого способа это описать… Это выходит за рамки худшего сценария… Когда дым рассеялся, украинско-американские отношения остались лежать в луже крови», — уточнило издание.
По информации газеты, взаимодействие между Трампом и Зеленским было настолько напряженным, что возникало ощущение о спланированном тоне встречи. Такие предположения сделаны на основании того, что американский лидер известен своими шоуменскими навыками.
Вашингтон объявил о срыве сделки
После перепалки между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским сделка Украины и США о поставках редкоземельных ресурсов остановлена. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Белый дом подтвердил, что пресс-конференция отменена. Подписание сделки не состоится», — было отмечено в прямом эфире телеканала. Ранее Трамп подчеркивал, что договор о полезных ископаемых, который должны были подписать политики, является «большим обязательством США».
По версии издания Politico, президент Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс напали на Зеленского. «Тот прибыл в Вашингтон с оптимизмом, полагая, что подписание желаемого президентом США соглашения о поставках полезных ископаемых стабилизирует их отношения. Оказалось, он попал в засаду», — отметило издание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.