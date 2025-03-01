Подпольщик заявил о готовности ВСУ идти на Киев после позора Зеленского

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В ВСУ готовы к решительным действиям, рассказал подпольщик в рядах украинской армии
В ВСУ готовы к решительным действиям, рассказал подпольщик в рядах украинской армии Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

ВСУ готовы пойти на Киев после неудачи украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне. Об этом рассказали военкоры со ссылкой на подпольщика из 90-го батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

«Люди устали, готовы все кончить. Готовы брать власть в свои руки, идти на Киев», — передает слова военкоров, ссылающихся на подпольщика в рядах ВСУ, telegram-канал «Царьград». Там добавили, что в различных частях ВСУ проходят собрания, на которых обсуждаются решительные действия.

Командиры и солдаты устали и стремятся взять ситуацию в свои руки, считая, что все может измениться за короткое время. Бойцы 114-й бригады также призвали граждан, не участвующих в боевых действиях, идти на Киев.

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете завершилась напряженно и эмоционально. Разногласия по вопросам совместных действий вызвали конфликт, который СМИ охарактеризовали как фатальный. Переговоры пришлось срочно прекратить, а подписание сделки о редкоземельных металлах отменить. Трамп выгнал представителей Киева из Белого дома, несмотря на их просьбы продолжить обсуждение.

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ВСУ готовы пойти на Киев после неудачи украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне. Об этом рассказали военкоры со ссылкой на подпольщика из 90-го батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. «Люди устали, готовы все кончить. Готовы брать власть в свои руки, идти на Киев», — передает слова военкоров, ссылающихся на подпольщика в рядах ВСУ, telegram-канал «Царьград». Там добавили, что в различных частях ВСУ проходят собрания, на которых обсуждаются решительные действия. Командиры и солдаты устали и стремятся взять ситуацию в свои руки, считая, что все может измениться за короткое время. Бойцы 114-й бригады также призвали граждан, не участвующих в боевых действиях, идти на Киев. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете завершилась напряженно и эмоционально. Разногласия по вопросам совместных действий вызвали конфликт, который СМИ охарактеризовали как фатальный. Переговоры пришлось срочно прекратить, а подписание сделки о редкоземельных металлах отменить. Трамп выгнал представителей Киева из Белого дома, несмотря на их просьбы продолжить обсуждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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