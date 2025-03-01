ВСУ готовы пойти на Киев после неудачи украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне. Об этом рассказали военкоры со ссылкой на подпольщика из 90-го батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
«Люди устали, готовы все кончить. Готовы брать власть в свои руки, идти на Киев», — передает слова военкоров, ссылающихся на подпольщика в рядах ВСУ, telegram-канал «Царьград». Там добавили, что в различных частях ВСУ проходят собрания, на которых обсуждаются решительные действия.
Командиры и солдаты устали и стремятся взять ситуацию в свои руки, считая, что все может измениться за короткое время. Бойцы 114-й бригады также призвали граждан, не участвующих в боевых действиях, идти на Киев.
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете завершилась напряженно и эмоционально. Разногласия по вопросам совместных действий вызвали конфликт, который СМИ охарактеризовали как фатальный. Переговоры пришлось срочно прекратить, а подписание сделки о редкоземельных металлах отменить. Трамп выгнал представителей Киева из Белого дома, несмотря на их просьбы продолжить обсуждение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.