28 февраля 2025

Мэр Челябинска Лошкин отработал приемы самбо. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Челябинска Алексей Лошкин совмещает работу и спорт
Мэр Челябинска Алексей Лошкин совмещает работу и спорт Фото:

В соцсетях появилось видео тренировки мэра Челябинска Алексея Лошкина в Академии единоборств. Приемы самбо на борцовском ковре он отрабатывал со своим тренером Дмитрием Семикиным.

«В самбо все равны! Глава Челябинска Алексей Лошкин отрабатывает приемы борьбы в Академии единоборств», — говорится на видео, выложенном в официальном паблике академии в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно URA.RU, самбо Лошкин занимается еще со времен учебы в Челябинском юридическом институте МВД (бывшая школа милиции). Там самбо являлось базовой подготовкой для курсантов. Уже во время учебы Лошкин выполнил норматив кандидата в мастера спорта по рукопашному бою и выигрывал областные соревнования.

Сейчас мэр в свободное от работы время продолжает заниматься самбо. Его тренер Семикин — мастер спорта России по дзюдо, самбо и рукопашному бою, аналитик Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени заслуженного тренера России Александра Миллера.

Для самого мэра занятия спортом это образ жизни. Он регулярно совершает пробежки, а также является мастером спорта по кикбосингу.

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В соцсетях появилось видео тренировки мэра Челябинска Алексея Лошкина в Академии единоборств. Приемы самбо на борцовском ковре он отрабатывал со своим тренером Дмитрием Семикиным. «В самбо все равны! Глава Челябинска Алексей Лошкин отрабатывает приемы борьбы в Академии единоборств», — говорится на видео, выложенном в официальном паблике академии в соцсети «ВКонтакте». Как стало известно URA.RU, самбо Лошкин занимается еще со времен учебы в Челябинском юридическом институте МВД (бывшая школа милиции). Там самбо являлось базовой подготовкой для курсантов. Уже во время учебы Лошкин выполнил норматив кандидата в мастера спорта по рукопашному бою и выигрывал областные соревнования. Сейчас мэр в свободное от работы время продолжает заниматься самбо. Его тренер Семикин — мастер спорта России по дзюдо, самбо и рукопашному бою, аналитик Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени заслуженного тренера России Александра Миллера. Для самого мэра занятия спортом это образ жизни. Он регулярно совершает пробежки, а также является мастером спорта по кикбосингу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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