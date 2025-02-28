В соцсетях появилось видео тренировки мэра Челябинска Алексея Лошкина в Академии единоборств. Приемы самбо на борцовском ковре он отрабатывал со своим тренером Дмитрием Семикиным.
«В самбо все равны! Глава Челябинска Алексей Лошкин отрабатывает приемы борьбы в Академии единоборств», — говорится на видео, выложенном в официальном паблике академии в соцсети «ВКонтакте».
Как стало известно URA.RU, самбо Лошкин занимается еще со времен учебы в Челябинском юридическом институте МВД (бывшая школа милиции). Там самбо являлось базовой подготовкой для курсантов. Уже во время учебы Лошкин выполнил норматив кандидата в мастера спорта по рукопашному бою и выигрывал областные соревнования.
Сейчас мэр в свободное от работы время продолжает заниматься самбо. Его тренер Семикин — мастер спорта России по дзюдо, самбо и рукопашному бою, аналитик Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени заслуженного тренера России Александра Миллера.
Для самого мэра занятия спортом это образ жизни. Он регулярно совершает пробежки, а также является мастером спорта по кикбосингу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!