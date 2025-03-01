ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию Турецкого потока на Кубани

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать тремя БПЛА компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая является ключевым объектом для трубопровода «Турецкий поток». Атака произошла в ночь на 28 февраля, в то время как глава Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Вашингтоне.
«В ходе отражения налета российскими подразделениями ПВО все три украинских БпЛА были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Сейчас станция продолжает функционировать в штатном режиме.
Ранее, 11 января, ВСУ также атаковали девятью БПЛА компрессорную станцию «Русская», но все дроны были сбиты российскими ПВО. Обломками одного из них было незначительно повреждено здание газоизмерительной станции, однако сотрудники «Газпрома» оперативно устранили последствия. 17 февраля НПС «Кропоткинская» также была атакована украинскими БПЛА, в результате чего станция была выведена из строя.
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