Путин позвонил матери командира псковских десантников в годовщину их подвига

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Путин поддерживает с Евтюхиной теплые отношения, отметил Песков
Путин поддерживает с Евтюхиной теплые отношения, отметил Песков Фото:

Сегодня, в день 25-летия героической смерти псковских десантников, которые погибли в 2000 году, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с матерью командира батальона Марка Евтюхина Лидией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников 6-й роты Владимир Путин позвонил по телефону Евтюхиной Лидии Ивановне — одной из матерей, которая потеряла своего сына в результате того славного боя», — заявил Песков в разговоре с журналистами. По его словам, президент повторно выразил глубокое уважение к героическим действиям десантников, подчеркнув, что их самоотверженность будут помнить в России всегда. 

Евтюхина продолжает поддерживать контакты с теми, кто потерял близких в этой трагедии. Она занимается организацией помощи и отвечает на запросы семей погибших, отметил Песков. По его словам, президент поддерживает с ней теплые отношения.

С 29 февраля по 1 марта 2000 года подразделения 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии Воздушно-десантных войск РФ, возглавляемые подполковником Марком Евтюхиным, приняли участие в боестолкновениях с силами незаконных вооруженных группировок в районе Аргуна Чеченской Республики. В результате сражений к утру 1 марта погибли 84 российских военнослужащих, включая 13 офицеров.

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Сегодня, в день 25-летия героической смерти псковских десантников, которые погибли в 2000 году, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с матерью командира батальона Марка Евтюхина Лидией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «По случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников 6-й роты Владимир Путин позвонил по телефону Евтюхиной Лидии Ивановне — одной из матерей, которая потеряла своего сына в результате того славного боя», — заявил Песков в разговоре с журналистами. По его словам, президент повторно выразил глубокое уважение к героическим действиям десантников, подчеркнув, что их самоотверженность будут помнить в России всегда.  Евтюхина продолжает поддерживать контакты с теми, кто потерял близких в этой трагедии. Она занимается организацией помощи и отвечает на запросы семей погибших, отметил Песков. По его словам, президент поддерживает с ней теплые отношения. С 29 февраля по 1 марта 2000 года подразделения 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии Воздушно-десантных войск РФ, возглавляемые подполковником Марком Евтюхиным, приняли участие в боестолкновениях с силами незаконных вооруженных группировок в районе Аргуна Чеченской Республики. В результате сражений к утру 1 марта погибли 84 российских военнослужащих, включая 13 офицеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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