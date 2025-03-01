Baza: задержаны курьеры, забравшие 65 млн рублей у сына главы «Газпром-медиа»

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Силовики арестовали двух курьеров, которые выманили у Жарова несколько млн рублей
Силовики арестовали двух курьеров, которые выманили у Жарова несколько млн рублей Фото:

Сотрудники Московского уголовного розыска (МУР) задержали двух курьеров, забравших 65 миллионов рублей у сына генерального директора «Газпром-медиа» Николая Жарова. Об этом сообщает telegram-канал Baza. 

«Задержаны курьеры, забравшие 65 миллионов у сына гендиректора „Газпром-медиа“ Александра Жарова», — говорится в сообщении. Первым был арестован 20-летний Сергей (имя изменено) из Новосибирска, который признался в причастности к преступлению. Мужчина признался, что вечером 8 февраля приехал к Жарову и забрал у него деньги, после чего поехал в кафе в центре Москвы, где передал их своему соучастнику в туалетной кабинке.

После ареста Сергея, полиция задержала и его соучастника Михаила (имя изменено), также из Новосибирска. Однако на момент задержания денег у преступников уже не было — они успели перевести их другим лицам.

Ранее стало известно, что Николая Жарова развели на 65 миллионов рублей. Молодой человек передал значительную сумму наличных, которые хранились у него дома, курьеру. После этого, следуя инструкциям мошенников, он попытался сдать в ломбард 16 пар дорогих часов. Внимание сотрудницы ломбарда привлекло отсутствие документов на часы, что побудило ее обратиться в полицию.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

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Сотрудники Московского уголовного розыска (МУР) задержали двух курьеров, забравших 65 миллионов рублей у сына генерального директора «Газпром-медиа» Николая Жарова. Об этом сообщает telegram-канал Baza.  «Задержаны курьеры, забравшие 65 миллионов у сына гендиректора „Газпром-медиа“ Александра Жарова», — говорится в сообщении. Первым был арестован 20-летний Сергей (имя изменено) из Новосибирска, который признался в причастности к преступлению. Мужчина признался, что вечером 8 февраля приехал к Жарову и забрал у него деньги, после чего поехал в кафе в центре Москвы, где передал их своему соучастнику в туалетной кабинке. После ареста Сергея, полиция задержала и его соучастника Михаила (имя изменено), также из Новосибирска. Однако на момент задержания денег у преступников уже не было — они успели перевести их другим лицам. Ранее стало известно, что Николая Жарова развели на 65 миллионов рублей. Молодой человек передал значительную сумму наличных, которые хранились у него дома, курьеру. После этого, следуя инструкциям мошенников, он попытался сдать в ломбард 16 пар дорогих часов. Внимание сотрудницы ломбарда привлекло отсутствие документов на часы, что побудило ее обратиться в полицию. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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