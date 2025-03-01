WSJ: разозлившего Трампа Зеленского не допустят к переговорам по Украине

Украинского президента Владимира Зеленского не допустят к переговорам по Украине американского лидера Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина после того, как он разозлил президента Штатов во время встречи в Белом доме. Об этом сообщает сотрудник аналитического центра Atlantic Council Рэйчл Риццо.
«... Все, что произошло с Зеленским подтверждает факт, что он не только будет отстранен от потенциальных разговоров с Трампом и Путиным, но и будет полностью исключен из них», — передает газета Wall Street Journal слова аналитика. Там также добавили, что срыв переговоров с Зеленским нанес серьезный удар по стремлению Трампа достичь мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Ранее Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс обратились к Зеленскому с призывом к завершению конфликта с Россией. Вэнс подчеркнул стремление администрации США предотвратить дальнейшее разрушение Украины, указав на необходимость дипломатического взаимодействия с Россией как на важный элемент разрешения ситуации.
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