28 февраля 2025

В Кургане стартует фестиваль уличного искусства

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы могут предложить места для муралов
Курганцы могут предложить места для муралов Фото:

В Кургане с 1 марта стартует новый сезон фестиваля стрит-арта. Жители города могут поделиться своими идеями для уличного искусства. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«С 1 марта в Кургане стартует новый сбор эскизов от художников по уличному искусству. Второй год подряд город вместе с творческим объединением „Абстракт“ принимает идеи от горожан по объектам для размещения стрит-арта», — сообщается на сайте мэрии.

В администрации также уточнили, что предпочтение будет для таких тем, как «80-летие Победы», «История и известные личности города Кургана» и других. Жители города могут предложить, какие фасады, торцы зданий, теплопункты и стены с высокой проходимостью стоить преобразить муралами. Эскизы и фотографии предлагаемых объектов с разных ракурсов можно выслать до 15 апреля на электронную почту: dialog@kurgan-city.ru, Iskander45chewbacca@yandex.ru.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Кургане началась реализация проекта арт-квартала. Он располагается в исторической части города. Президентский фонд культурных инициатив выделил на его развитие более семи миллионов рублей.

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В Кургане с 1 марта стартует новый сезон фестиваля стрит-арта. Жители города могут поделиться своими идеями для уличного искусства. Об этом сообщается на сайте мэрии. «С 1 марта в Кургане стартует новый сбор эскизов от художников по уличному искусству. Второй год подряд город вместе с творческим объединением „Абстракт“ принимает идеи от горожан по объектам для размещения стрит-арта», — сообщается на сайте мэрии. В администрации также уточнили, что предпочтение будет для таких тем, как «80-летие Победы», «История и известные личности города Кургана» и других. Жители города могут предложить, какие фасады, торцы зданий, теплопункты и стены с высокой проходимостью стоить преобразить муралами. Эскизы и фотографии предлагаемых объектов с разных ракурсов можно выслать до 15 апреля на электронную почту: dialog@kurgan-city.ru, Iskander45chewbacca@yandex.ru. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Кургане началась реализация проекта арт-квартала. Он располагается в исторической части города. Президентский фонд культурных инициатив выделил на его развитие более семи миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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