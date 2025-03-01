Выборы президента в Абхазии признали состоявшимися

В Абхазии прошел второй тур выборов президента по явке избирателей. Об этом сообщает председатель ЦИК Дмитрий Маршан.
«Общий процент проголосовавших в республике к 15:00 составил 43%, это 62 842 человека», — передает сообщение председателя ЦИК telegram-канал Sputnik Абхазия. Там уточнили, что общее количество голосующих в Москве достигло 1450 человек, в Черкесске — 1420 человек.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев подчеркнул, что наблюдатели от России не зафиксировали серьезных нарушений в процессе голосования. Также в ЦИК отметили высокую активность избирателей на российских участках.
Утром 1 марта жители Абхазии, находящиеся в Москве, активно прибывали на избирательный участок, отметил член Совета по правам человека Александр Брод. По его словам, граждане Абхазии, проживающие в регионах России, приезжают сюда, чтобы исполнить свой гражданский долг, передает РАСПИ.
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