Выборы президента в Абхазии признали состоявшимися

В Абхазии состоялся второй тур выборов
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Явка избирателей на выборах президента Абхазии составила 43%
Явка избирателей на выборах президента Абхазии составила 43% Фото:

В Абхазии прошел второй тур выборов президента по явке избирателей. Об этом сообщает председатель ЦИК Дмитрий Маршан.

«Общий процент проголосовавших в республике к 15:00 составил 43%, это 62 842 человека», — передает сообщение председателя ЦИК telegram-канал Sputnik Абхазия. Там уточнили, что общее количество голосующих в Москве достигло 1450 человек, в Черкесске — 1420 человек.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев подчеркнул, что наблюдатели от России не зафиксировали серьезных нарушений в процессе голосования. Также в ЦИК отметили высокую активность избирателей на российских участках.  

Утром 1 марта жители Абхазии, находящиеся в Москве, активно прибывали на избирательный участок, отметил член Совета по правам человека Александр Брод. По его словам, граждане Абхазии, проживающие в регионах России, приезжают сюда, чтобы исполнить свой гражданский долг, передает РАСПИ.

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В Абхазии прошел второй тур выборов президента по явке избирателей. Об этом сообщает председатель ЦИК Дмитрий Маршан. «Общий процент проголосовавших в республике к 15:00 составил 43%, это 62 842 человека», — передает сообщение председателя ЦИК telegram-канал Sputnik Абхазия. Там уточнили, что общее количество голосующих в Москве достигло 1450 человек, в Черкесске — 1420 человек. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев подчеркнул, что наблюдатели от России не зафиксировали серьезных нарушений в процессе голосования. Также в ЦИК отметили высокую активность избирателей на российских участках.   Утром 1 марта жители Абхазии, находящиеся в Москве, активно прибывали на избирательный участок, отметил член Совета по правам человека Александр Брод. По его словам, граждане Абхазии, проживающие в регионах России, приезжают сюда, чтобы исполнить свой гражданский долг, передает РАСПИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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