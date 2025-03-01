На покровском направлении Вооруженные силы Украины концентрируют силы для проведения контрнаступления. В этом районе сосредоточено до 8000 украинских военнослужащих. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«... Всушники планируют ударить по нашим в районе Успеновки и Удачного. По оценкам, враг собирается прислать туда около восьми бригад: замечены дроноводы из „Птах Мадяра“, „Хищники“, „Гостри Картузы“ и „Черепа“», — передает telegram-канал со ссылкой на слова бойцов ВС РФ. Там уточнили, что на псковском направлении размещены около 8000 украинских военных из элитных подразделений.
В настоящее время российские войска усиливают свои позиции на Псковском направлении в ожидании действий ВСУ. По данным Mash, в этом районе сконцентрировано порядка 55 батальонов ВСУ.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать распространившуюся информацию о контрударе ВСУ. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.