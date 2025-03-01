Mash: ВСУ стянули тысячи бойцов для контрудара на покровском направлении

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На Псковском направлении сосредоточено 55 батальонов ВСУ, отмечает Mash
На Псковском направлении сосредоточено 55 батальонов ВСУ, отмечает Mash Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На покровском направлении Вооруженные силы Украины концентрируют силы для проведения контрнаступления. В этом районе сосредоточено до 8000 украинских военнослужащих. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«... Всушники планируют ударить по нашим в районе Успеновки и Удачного. По оценкам, враг собирается прислать туда около восьми бригад: замечены дроноводы из „Птах Мадяра“, „Хищники“, „Гостри Картузы“ и „Черепа“», — передает telegram-канал со ссылкой на слова бойцов ВС РФ. Там уточнили, что на псковском направлении размещены около 8000 украинских военных из элитных подразделений.

В настоящее время российские войска усиливают свои позиции на Псковском направлении в ожидании действий ВСУ. По данным Mash, в этом районе сконцентрировано порядка 55 батальонов ВСУ. 

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать распространившуюся информацию о контрударе ВСУ. Ответ ожидается. 

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На покровском направлении Вооруженные силы Украины концентрируют силы для проведения контрнаступления. В этом районе сосредоточено до 8000 украинских военнослужащих. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «... Всушники планируют ударить по нашим в районе Успеновки и Удачного. По оценкам, враг собирается прислать туда около восьми бригад: замечены дроноводы из „Птах Мадяра“, „Хищники“, „Гостри Картузы“ и „Черепа“», — передает telegram-канал со ссылкой на слова бойцов ВС РФ. Там уточнили, что на псковском направлении размещены около 8000 украинских военных из элитных подразделений. В настоящее время российские войска усиливают свои позиции на Псковском направлении в ожидании действий ВСУ. По данным Mash, в этом районе сконцентрировано порядка 55 батальонов ВСУ.  Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать распространившуюся информацию о контрударе ВСУ. Ответ ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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