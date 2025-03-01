«Весомые гонорары»: продюсер рассказал, сколько зарабатывает Якубович в «Поле чудес»

Продюсер Дворцов: Якубович получает миллионы за выпуск «Поле чудес»
© Служба новостей «URA.RU»
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Леонид Якубович ведет популярное шоу с 1991 года
Леонид Якубович ведет популярное шоу с 1991 года Фото:

Легендарное шоу «Поле чудес» приносит телеведущему Леониду Якубовичу очень хороший заработок. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU рассказал о зарплате телеведущего на Первом канале.

«Программа "Поле чудес" — не только легендарная, но и рейтинговая уже много лет и не будем лукавить — на все времена. Так что гонорар у Якубовича миллиона два в день, это точно, если даже не больше», — заявил Дворцов.

Продюсер отметил, что известный телеведущий, который в кадре с заботой относится к гостям и с радостью принимает у них подарки, довольно строг за кулисами проекта. Впрочем, такой подход к работе и сотрудникам, Якубовичу только в плюс.

«Леонид Аркадьевич очень строгий и даже местами жестокий человек. В том плане, что он не щадит своих коллег и подчиненных. Считаю, что это, скорее, правильно, потому что он профессионал своего дела. В данном случае телевизионные проекты и тому подобное, оно не терпит краха», — объяснил Сергей Дворцов.

Несмотря на сложный характер, Якубович — большой молодец, убежден продюсер. Он талантлив и уже стал легендой, у которой многим нашим телеведущим стоило бы поучиться профессионализму.

Леонид Якубович пришел в «Поле чудес» в 1991 году, сменив на роли ведущего Владислава Листьева.

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Легендарное шоу «Поле чудес» приносит телеведущему Леониду Якубовичу очень хороший заработок. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU рассказал о зарплате телеведущего на Первом канале. Продюсер отметил, что известный телеведущий, который в кадре с заботой относится к гостям и с радостью принимает у них подарки, довольно строг за кулисами проекта. Впрочем, такой подход к работе и сотрудникам, Якубовичу только в плюс. «Леонид Аркадьевич очень строгий и даже местами жестокий человек. В том плане, что он не щадит своих коллег и подчиненных. Считаю, что это, скорее, правильно, потому что он профессионал своего дела. В данном случае телевизионные проекты и тому подобное, оно не терпит краха», — объяснил Сергей Дворцов. Несмотря на сложный характер, Якубович — большой молодец, убежден продюсер. Он талантлив и уже стал легендой, у которой многим нашим телеведущим стоило бы поучиться профессионализму. Леонид Якубович пришел в «Поле чудес» в 1991 году, сменив на роли ведущего Владислава Листьева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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