Двое из трех студентов Челябинска подрабатывают во время учебы

В Челябинске 69% работников признались, что работали в студенческие годы. Об этом рассказали аналитики «Авито Работа».
«Около 69% респондентов, проходивших обучение в вузах или ссузах, уже в студенческие годы получили свой первый профессиональный опыт. Стажировки и практики во время обучения остаются самым популярным форматом трудовой деятельности среди студентов и выпускников: такой путь профессионального развития выбрали 45% респондентов», — рассказали эксперты сервиса.
Каждый пятый опрошенный работал по специальности с первых курсов, причем в формате полной занятости. Около 15% устраивались ближе к окончанию учебы. Чаще всего во время учебы получали опыт представители профессий из сферы продаж и управления недвижимостью; управления персоналом; автомобильного бизнеса; образования и науки; сельского хозяйства и агропромышленности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!