28 февраля 2025

Двое из трех студентов Челябинска подрабатывают во время учебы

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты нередко устраиваются на работу с первого курса
Студенты нередко устраиваются на работу с первого курса Фото:

В Челябинске 69% работников признались, что работали в студенческие годы. Об этом рассказали аналитики «Авито Работа».

«Около 69% респондентов, проходивших обучение в вузах или ссузах, уже в студенческие годы получили свой первый профессиональный опыт. Стажировки и практики во время обучения остаются самым популярным форматом трудовой деятельности среди студентов и выпускников: такой путь профессионального развития выбрали 45% респондентов», — рассказали эксперты сервиса.

Каждый пятый опрошенный работал по специальности с первых курсов, причем в формате полной занятости. Около 15% устраивались ближе к окончанию учебы. Чаще всего во время учебы получали опыт представители профессий из сферы продаж и управления недвижимостью; управления персоналом; автомобильного бизнеса; образования и науки; сельского хозяйства и агропромышленности.

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В Челябинске 69% работников признались, что работали в студенческие годы. Об этом рассказали аналитики «Авито Работа». «Около 69% респондентов, проходивших обучение в вузах или ссузах, уже в студенческие годы получили свой первый профессиональный опыт. Стажировки и практики во время обучения остаются самым популярным форматом трудовой деятельности среди студентов и выпускников: такой путь профессионального развития выбрали 45% респондентов», — рассказали эксперты сервиса. Каждый пятый опрошенный работал по специальности с первых курсов, причем в формате полной занятости. Около 15% устраивались ближе к окончанию учебы. Чаще всего во время учебы получали опыт представители профессий из сферы продаж и управления недвижимостью; управления персоналом; автомобильного бизнеса; образования и науки; сельского хозяйства и агропромышленности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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