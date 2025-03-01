Маск озвучил главное разногласие между Трампом и Зеленским

Главное разногласие между лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом заключалось в том, что американский президент выступал за прекращение огня, в то время как украинский лидер стремился получить финансовую поддержку для продолжения боевых действий. Такое мнение выразил глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.
«Трамп настаивал на прекращении огня, которое остановило бы мясорубку. А Зеленский хотел получить (новые — ред.) деньги, чтобы продолжить ее», — заявил Маск. Его слова приводит РИА Новости.
Встреча Трампа и Зеленского, которая прошла 28 февраля в Вашингтоне, закончилась конфликтом, после которого Трамп «вышвырнул» Зеленского, почувствовав неуважение. В этот день лидеры планировали заключить сделку по редкоземельным металлам, однако она была отменена после того, как Трамп заявил о нежелании Зеленского урегулировать конфликт с Россией. Маск после инцидента отметил, что Зеленский подорвал свою репутацию в глазах американского народа.
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