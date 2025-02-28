28 февраля 2025

Курганский дзюдоист прошел в финал «Большого шлема»

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Курганец завоевал серебро на международном турнире
Курганец завоевал серебро на международном турнире Фото:

Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев стал финалистом международного турнира «Большой шлем». Он стал серебряным призом соревнований. Об этом сообщает группа «Спорт в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Курганский дзюдоист боролся сегодня, 1 марта. Данил Лаврентьев успешно завоевал путевку в финал, где уступил своему соотечественнику Карену Галстяну. Международный турнир по дзюдо „Большой шлем“ проходит с 28 февраля по 2 марта в Ташкенте. В Узбекистане выступают около 200 дзюдоистов из 23 стран», — сообщается в группе «Спорт в Курганской области». 

Данил Лаврентьев является спортсменом ГБУДО «СШОР №1». Он выступает на турнире в составе российской команды в весовой категории 73 килограмма. Тренирует курганца его отец Олег Лаврентьев.

Курганская область продолжает укреплять свои позиции в мире спорта, демонстрируя значительные успехи своих атлетов на международной арене. Ранее судебный пристав из Кургана Александр Шабуров завоевал золото на Чемпионате Евразии по дзюдо.

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Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев стал финалистом международного турнира «Большой шлем». Он стал серебряным призом соревнований. Об этом сообщает группа «Спорт в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «Курганский дзюдоист боролся сегодня, 1 марта. Данил Лаврентьев успешно завоевал путевку в финал, где уступил своему соотечественнику Карену Галстяну. Международный турнир по дзюдо „Большой шлем“ проходит с 28 февраля по 2 марта в Ташкенте. В Узбекистане выступают около 200 дзюдоистов из 23 стран», — сообщается в группе «Спорт в Курганской области».  Данил Лаврентьев является спортсменом ГБУДО «СШОР №1». Он выступает на турнире в составе российской команды в весовой категории 73 килограмма. Тренирует курганца его отец Олег Лаврентьев. Курганская область продолжает укреплять свои позиции в мире спорта, демонстрируя значительные успехи своих атлетов на международной арене. Ранее судебный пристав из Кургана Александр Шабуров завоевал золото на Чемпионате Евразии по дзюдо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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