Сийярто экстренно позвонил Лаврову после атаки ВСУ на «Турецкий поток»

Сегодня, 1 марта, состоялся телефонный разговор между МИД РФ Сергемм Лавровым и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто по инициативе венгерской стороны. Об этом сообщили в МИД РФ.
«1 марта по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Венгрии П.Сиярто», — передает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что венгерский министр хотел узнать оценки, касающиеся попыток киевских властей осуществить теракт против инфраструктуры газопровода «Турецкий поток». Лавров предоставил все необходимые разъяснения по этому вопросу.
Ранее ВСУ предприняли попытку атаки на компрессорную станцию «Русская», находящуюся на территории Краснодарского края, с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. Она является ключевым элементом в функционировании газопровода «Турецкий поток». В связи с этим Лавров обратился к главе МИД Турции Хакану Фидану с просьбой посодействовать в установлении диалога с Украиной для предотвращения дальнейших атак на указанную компрессорную станцию.
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