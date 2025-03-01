Лавров обратился к Фидану после атаки ВСУ на «Турецкий поток»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к МИДу Турции Хакану Фидану с просьбой о содействии в диалоге с Киевом для предотвращения возможных атак на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает МИД РФ.
«Лавров попросил главу МИД Турции взаимодействовать с Киевом, чтобы пресечь попытки атак на компрессорную станцию „Турецкого потока“», — передает министерство. Также, по сообщению российского МИДа ,что Фидан заявил, что Турция предпримет все необходимые действия в связи с атакой на станцию.
Ранее Вооруженные силы Украины предприняли попытку нападения на компрессорную станцию «Русская», расположенную в Краснодарском крае, используя три беспилотных летательных аппарата. Эта станция играет важную роль в работе газопровода «Турецкий поток». На текущий момент станция продолжает работать в обычном режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.