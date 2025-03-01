Лавров обратился к Фидану после атаки ВСУ на «Турецкий поток»

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Фидан заверил Лаврова, что Турция предпримет все необходимые меры в связи с атакой
Фидан заверил Лаврова, что Турция предпримет все необходимые меры в связи с атакой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к МИДу Турции Хакану Фидану с просьбой о содействии в диалоге с Киевом для предотвращения возможных атак на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает МИД РФ. 

«Лавров попросил главу МИД Турции взаимодействовать с Киевом, чтобы пресечь попытки атак на компрессорную станцию „Турецкого потока“», — передает министерство. Также, по сообщению российского МИДа ,что Фидан заявил, что Турция предпримет все необходимые действия в связи с атакой на станцию. 

Ранее Вооруженные силы Украины предприняли попытку нападения на компрессорную станцию «Русская», расположенную в Краснодарском крае, используя три беспилотных летательных аппарата. Эта станция играет важную роль в работе газопровода «Турецкий поток». На текущий момент станция продолжает работать в обычном режиме.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к МИДу Турции Хакану Фидану с просьбой о содействии в диалоге с Киевом для предотвращения возможных атак на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает МИД РФ.  «Лавров попросил главу МИД Турции взаимодействовать с Киевом, чтобы пресечь попытки атак на компрессорную станцию „Турецкого потока“», — передает министерство. Также, по сообщению российского МИДа ,что Фидан заявил, что Турция предпримет все необходимые действия в связи с атакой на станцию.  Ранее Вооруженные силы Украины предприняли попытку нападения на компрессорную станцию «Русская», расположенную в Краснодарском крае, используя три беспилотных летательных аппарата. Эта станция играет важную роль в работе газопровода «Турецкий поток». На текущий момент станция продолжает работать в обычном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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