В зоне СВО погиб сапер Константин Бизимов из Прикамья

Бойца проводили в последний путь 1 марта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб сапер Константин Бизимов из Пермского края. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.
«Погиб в апреле 2024 года Константин Бизимов, рядовой, стрелок–сапер мотострелкового батальона. Администрация округа выражает искренние соболезнования жене, дочери, брату и всем родным и близким героя», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Прикамский боец родился 4 июля 1976 года в Лысьве. Позже его семья переехала в Верещагино. Бизимов учился в школе №1. Работал в пожарной части, на Верещагинском комбинате благоустройства.
Константин Бизимов отправился на фронт, когда началась спецоперация
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