01 марта 2025
28 февраля 2025

В зоне СВО погиб сапер Константин Бизимов из Прикамья

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойца проводили в последний путь 1 марта
Бойца проводили в последний путь 1 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб сапер Константин Бизимов из Пермского края. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.

«Погиб в апреле 2024 года Константин Бизимов, рядовой, стрелок–сапер мотострелкового батальона. Администрация округа выражает искренние соболезнования жене, дочери, брату и всем родным и близким героя», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Прикамский боец родился 4 июля 1976 года в Лысьве. Позже его семья переехала в Верещагино. Бизимов учился в школе №1. Работал в пожарной части, на Верещагинском комбинате благоустройства.

Константин Бизимов отправился на фронт, когда началась спецоперация
Константин Бизимов отправился на фронт, когда началась спецоперация
Фото:

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб сапер Константин Бизимов из Пермского края. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа. «Погиб в апреле 2024 года Константин Бизимов, рядовой, стрелок–сапер мотострелкового батальона. Администрация округа выражает искренние соболезнования жене, дочери, брату и всем родным и близким героя», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте». Прикамский боец родился 4 июля 1976 года в Лысьве. Позже его семья переехала в Верещагино. Бизимов учился в школе №1. Работал в пожарной части, на Верещагинском комбинате благоустройства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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