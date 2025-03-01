Украинские дроны напали на Тульскую область

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Тульской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал губернатор. Он призвал жителей сохранять спокойствие.
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