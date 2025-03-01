01 марта 2025

Украинские дроны напали на Тульскую область

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Опасность атаки БПЛА была объявлена в Тульской области
Опасность атаки БПЛА была объявлена в Тульской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал губернатор. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

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На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. «На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал губернатор. Он призвал жителей сохранять спокойствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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