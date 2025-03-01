01 марта 2025
28 февраля 2025

В ЯНАО вспыхнул многоквартирный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Огонь вспыхнул по адресу 11 Микрорайон, дом 38
Огонь вспыхнул по адресу 11 Микрорайон, дом 38 Фото:

В Губкинском (ЯНАО) вспыхнул двухэтажный многоквартирник по адресу Микрорайон 11, дом 38. Из пожара эвакуировались 20 человек, сообщили в МЧС России по ЯНАО. 

«В 01 час 05 минут в пожарно-спасательную часть г.Губкинский поступило сообщение о возгорании в жилом двухэтажном доме в Микрорайоне 11, дом 38. На момент прибытия наблюдалось горение в первом подъезде, была угроза перехода огня на кровлю.», — рассказали в telegram-канале МЧС. 

Площадь пожара составляет более 200 квадратных метров. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО горит новая школа. Недостроенная школа в Ноябрьске вспыхнула вечером 26 февраля. Огонь в одном из окон здания заметили горожане. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Губкинском (ЯНАО) вспыхнул двухэтажный многоквартирник по адресу Микрорайон 11, дом 38. Из пожара эвакуировались 20 человек, сообщили в МЧС России по ЯНАО.  «В 01 час 05 минут в пожарно-спасательную часть г.Губкинский поступило сообщение о возгорании в жилом двухэтажном доме в Микрорайоне 11, дом 38. На момент прибытия наблюдалось горение в первом подъезде, была угроза перехода огня на кровлю.», — рассказали в telegram-канале МЧС.  Площадь пожара составляет более 200 квадратных метров. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.  Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО горит новая школа. Недостроенная школа в Ноябрьске вспыхнула вечером 26 февраля. Огонь в одном из окон здания заметили горожане. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...