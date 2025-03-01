В Губкинском (ЯНАО) вспыхнул двухэтажный многоквартирник по адресу Микрорайон 11, дом 38. Из пожара эвакуировались 20 человек, сообщили в МЧС России по ЯНАО.
«В 01 час 05 минут в пожарно-спасательную часть г.Губкинский поступило сообщение о возгорании в жилом двухэтажном доме в Микрорайоне 11, дом 38. На момент прибытия наблюдалось горение в первом подъезде, была угроза перехода огня на кровлю.», — рассказали в telegram-канале МЧС.
Площадь пожара составляет более 200 квадратных метров. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО горит новая школа. Недостроенная школа в Ноябрьске вспыхнула вечером 26 февраля. Огонь в одном из окон здания заметили горожане.
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