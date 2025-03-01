01 марта 2025
28 февраля 2025

Барсят Кунгура и Юнгура из Пермского зоопарка переселили от родителей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Детеныши могут в любой момент снова встретиться с родителями (архивное фото)
Детеныши могут в любой момент снова встретиться с родителями (архивное фото) Фото:

У барсят Кунгура и Юнгура, родившихся в прошлом году в Пермском зоопарке, появилось собственное жилье — отдельный вольер. Подросших малышей переселили в День кошек, который в РФ отмечают 1 марта. Об этом рассказали опекуны пятнистых.

«Юным Кунгуру и Юнгуру подарили собственную жилплощадь. Они переехали от родителей в отдельный вольер», — написано в telegram-канале РЖД. Звери находятся на попечении компании.

Родители котят — Аксу и Снежек снова стали жить вдвоем. Детеныши в любой момент могут нагрянуть к ним в гости через специальный проход.

Ранее URA.RU рассказывало о новогодних подарках, которые получили снежные барсы. К Кунгуру и Юнгуру в этом году Дед Мороз пришел впервые.

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У барсят Кунгура и Юнгура, родившихся в прошлом году в Пермском зоопарке, появилось собственное жилье — отдельный вольер. Подросших малышей переселили в День кошек, который в РФ отмечают 1 марта. Об этом рассказали опекуны пятнистых. «Юным Кунгуру и Юнгуру подарили собственную жилплощадь. Они переехали от родителей в отдельный вольер», — написано в telegram-канале РЖД. Звери находятся на попечении компании. Родители котят — Аксу и Снежек снова стали жить вдвоем. Детеныши в любой момент могут нагрянуть к ним в гости через специальный проход. Ранее URA.RU рассказывало о новогодних подарках, которые получили снежные барсы. К Кунгуру и Юнгуру в этом году Дед Мороз пришел впервые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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