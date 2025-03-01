У барсят Кунгура и Юнгура, родившихся в прошлом году в Пермском зоопарке, появилось собственное жилье — отдельный вольер. Подросших малышей переселили в День кошек, который в РФ отмечают 1 марта. Об этом рассказали опекуны пятнистых.
«Юным Кунгуру и Юнгуру подарили собственную жилплощадь. Они переехали от родителей в отдельный вольер», — написано в telegram-канале РЖД. Звери находятся на попечении компании.
Родители котят — Аксу и Снежек снова стали жить вдвоем. Детеныши в любой момент могут нагрянуть к ним в гости через специальный проход.
Ранее URA.RU рассказывало о новогодних подарках, которые получили снежные барсы. К Кунгуру и Юнгуру в этом году Дед Мороз пришел впервые.
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