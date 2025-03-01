В Курганской области стало больше индивидуальных предпринимателей

На 10 февраля 2025 года в Курганской области зарегистрировано 17 438 индивидуальных предпринимателей, что на 9,4% превышает аналогичный показатель за прошлый год. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
«На 10 февраля в Курганской области 17 438 индивидуальных предпринимателей. Год назад на аналогичную дату — 15 941», — говорится на сайте ФНС. Количество юридических лиц существенно не изменилось и осталось на уровне 6.3 тысячи субъектов. Среди предпринимателей наибольшей популярностью пользуются такие виды деятельности, как автомобильный грузовой транспорт, который занимает 20% от общего числа, и интернет-торговля, составляющая 18%
Ранее URA.RU сообщало, что китайский предприниматель Ли Вэйцян закрыл свой бизнес по выращиванию семян сои в Курганской области. Его микропредприятие просуществовало всего пару месяцев с декабря 2024 года.
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