01 марта 2025
28 февраля 2025

В Курганской области стало больше индивидуальных предпринимателей

В Курганской области на 9% выросло число индивидуальных предпринимателей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области увеличилось количество ИП
В Курганской области увеличилось количество ИП Фото:

На 10 февраля 2025 года в Курганской области зарегистрировано 17 438 индивидуальных предпринимателей, что на 9,4% превышает аналогичный показатель за прошлый год. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

«На 10 февраля в Курганской области 17 438 индивидуальных предпринимателей. Год назад на аналогичную дату — 15 941», — говорится на сайте ФНС. Количество юридических лиц существенно не изменилось и осталось на уровне 6.3 тысячи субъектов. Среди предпринимателей наибольшей популярностью пользуются такие виды деятельности, как автомобильный грузовой транспорт, который занимает 20% от общего числа, и интернет-торговля, составляющая 18%

Ранее URA.RU сообщало, что китайский предприниматель Ли Вэйцян закрыл свой бизнес по выращиванию семян сои в Курганской области. Его микропредприятие просуществовало всего пару месяцев с декабря 2024 года.

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На 10 февраля 2025 года в Курганской области зарегистрировано 17 438 индивидуальных предпринимателей, что на 9,4% превышает аналогичный показатель за прошлый год. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). «На 10 февраля в Курганской области 17 438 индивидуальных предпринимателей. Год назад на аналогичную дату — 15 941», — говорится на сайте ФНС. Количество юридических лиц существенно не изменилось и осталось на уровне 6.3 тысячи субъектов. Среди предпринимателей наибольшей популярностью пользуются такие виды деятельности, как автомобильный грузовой транспорт, который занимает 20% от общего числа, и интернет-торговля, составляющая 18% Ранее URA.RU сообщало, что китайский предприниматель Ли Вэйцян закрыл свой бизнес по выращиванию семян сои в Курганской области. Его микропредприятие просуществовало всего пару месяцев с декабря 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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