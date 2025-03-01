Челябинцам назвали профессию, освоив которую, можно зарабатывать 135 тысяч

В Челябинске энергоаудиторы могут зарабатывать 135 тысяч рублей

02 марта 2025 в 03:10 Размер текста - 17 +

Соискателям по профилю «Энергоаудитор» готовы предложить от 40 до 135 тысяч в месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске зарплата энергоаудиторов может достигать 135 тысяч рублей в месяц. На такую оплату может рассчитывать специалист с пятилетним опытом в отрасли и ранее занимавший руководящие должности по соответствующему профилю. Об этом говорится в итогах исследования сервиса SuperJob. «Наибольшую зарплату, от 95 до 135 тысяч рублей, готовы платить специалистам с опытом руководящей работы или координации деятельности энергоаудиторов. А также с умением разработки стратегии повышения энергоэффективности объектов недвижимости и стажем работы от пяти лет», — говорится в пресс-релизе. Еще одним преимуществом перед работодателями будут навыки ведения работ на строительных объектах повышенной опасности. В целом, начинающие специалисты с неполным высшим образованием и базовыми знаниями могут рассчитывать на зарплату в этой сфере от 40 до 50 тысяч рублей. В то время как квалифицированным специалистам с аттестатом энергоаудитора и трехлетним опытом готовы предложить до 95 тысяч рублей в месяц. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске максимальный заработок, который готовы платить юристу по трудовому праву, достигает 190 тысяч рублей. Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам с опытом судебной практики по трудовым спорам, правового сопровождения крупных HR-проектов и стажем работы от трех лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске зарплата энергоаудиторов может достигать 135 тысяч рублей в месяц. На такую оплату может рассчитывать специалист с пятилетним опытом в отрасли и ранее занимавший руководящие должности по соответствующему профилю. Об этом говорится в итогах исследования сервиса SuperJob. «Наибольшую зарплату, от 95 до 135 тысяч рублей, готовы платить специалистам с опытом руководящей работы или координации деятельности энергоаудиторов. А также с умением разработки стратегии повышения энергоэффективности объектов недвижимости и стажем работы от пяти лет», — говорится в пресс-релизе. Еще одним преимуществом перед работодателями будут навыки ведения работ на строительных объектах повышенной опасности. В целом, начинающие специалисты с неполным высшим образованием и базовыми знаниями могут рассчитывать на зарплату в этой сфере от 40 до 50 тысяч рублей. В то время как квалифицированным специалистам с аттестатом энергоаудитора и трехлетним опытом готовы предложить до 95 тысяч рублей в месяц. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске максимальный заработок, который готовы платить юристу по трудовому праву, достигает 190 тысяч рублей. Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам с опытом судебной практики по трудовым спорам, правового сопровождения крупных HR-проектов и стажем работы от трех лет.