Челябинцам назвали профессию, освоив которую, можно зарабатывать 135 тысяч

В Челябинске зарплата энергоаудиторов может достигать 135 тысяч рублей в месяц. На такую оплату может рассчитывать специалист с пятилетним опытом в отрасли и ранее занимавший руководящие должности по соответствующему профилю. Об этом говорится в итогах исследования сервиса SuperJob.
«Наибольшую зарплату, от 95 до 135 тысяч рублей, готовы платить специалистам с опытом руководящей работы или координации деятельности энергоаудиторов. А также с умением разработки стратегии повышения энергоэффективности объектов недвижимости и стажем работы от пяти лет», — говорится в пресс-релизе.
Еще одним преимуществом перед работодателями будут навыки ведения работ на строительных объектах повышенной опасности. В целом, начинающие специалисты с неполным высшим образованием и базовыми знаниями могут рассчитывать на зарплату в этой сфере от 40 до 50 тысяч рублей. В то время как квалифицированным специалистам с аттестатом энергоаудитора и трехлетним опытом готовы предложить до 95 тысяч рублей в месяц.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске максимальный заработок, который готовы платить юристу по трудовому праву, достигает 190 тысяч рублей. Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам с опытом судебной практики по трудовым спорам, правового сопровождения крупных HR-проектов и стажем работы от трех лет.
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