01 марта 2025
28 февраля 2025

Челябинцам назвали профессию, освоив которую, можно зарабатывать 135 тысяч

В Челябинске энергоаудиторы могут зарабатывать 135 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Соискателям по профилю «Энергоаудитор» готовы предложить от 40 до 135 тысяч в месяц Фото:

В Челябинске зарплата энергоаудиторов может достигать 135 тысяч рублей в месяц. На такую оплату может рассчитывать специалист с пятилетним опытом в отрасли и ранее занимавший руководящие должности по соответствующему профилю. Об этом говорится в итогах исследования сервиса SuperJob.

«Наибольшую зарплату, от 95 до 135 тысяч рублей, готовы платить специалистам с опытом руководящей работы или координации деятельности энергоаудиторов. А также с умением разработки стратегии повышения энергоэффективности объектов недвижимости и стажем работы от пяти лет», — говорится в пресс-релизе.

Еще одним преимуществом перед работодателями будут навыки ведения работ на строительных объектах повышенной опасности. В целом, начинающие специалисты с неполным высшим образованием и базовыми знаниями могут рассчитывать на зарплату в этой сфере от 40 до 50 тысяч рублей. В то время как квалифицированным специалистам с аттестатом энергоаудитора и трехлетним опытом готовы предложить до 95 тысяч рублей в месяц.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске максимальный заработок, который готовы платить юристу по трудовому праву, достигает 190 тысяч рублей. Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам с опытом судебной практики по трудовым спорам, правового сопровождения крупных HR-проектов и стажем работы от трех лет.

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В Челябинске зарплата энергоаудиторов может достигать 135 тысяч рублей в месяц. На такую оплату может рассчитывать специалист с пятилетним опытом в отрасли и ранее занимавший руководящие должности по соответствующему профилю. Об этом говорится в итогах исследования сервиса SuperJob. «Наибольшую зарплату, от 95 до 135 тысяч рублей, готовы платить специалистам с опытом руководящей работы или координации деятельности энергоаудиторов. А также с умением разработки стратегии повышения энергоэффективности объектов недвижимости и стажем работы от пяти лет», — говорится в пресс-релизе. Еще одним преимуществом перед работодателями будут навыки ведения работ на строительных объектах повышенной опасности. В целом, начинающие специалисты с неполным высшим образованием и базовыми знаниями могут рассчитывать на зарплату в этой сфере от 40 до 50 тысяч рублей. В то время как квалифицированным специалистам с аттестатом энергоаудитора и трехлетним опытом готовы предложить до 95 тысяч рублей в месяц. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске максимальный заработок, который готовы платить юристу по трудовому праву, достигает 190 тысяч рублей. Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам с опытом судебной практики по трудовым спорам, правового сопровождения крупных HR-проектов и стажем работы от трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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