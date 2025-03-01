Трамп «защитил» Путина и приказал Зеленскому завершить конфликт: глава США оценил встречу с лидером Украины

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу поведения главы Украины Владимира Зеленского в ходе их встречи в Вашингтоне. Стороны в ходе переговоров не только не смогли заключить сделку по полезным ископаемым, но и устроили перепалку. По мнению Трампа, Зеленский не готов к разрешению конфликта на Украине. Он также поручил своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения поставок оружия Украине. Как глава США оценил прошедшие переговоры — в материале URA.RU.
Переговоры сорвались из-за спешки Зеленского
Причиной срыва их переговоров в Вашингтоне стали вопросы Зеленского по гарантиям безопасности. По словам чиновника Белого дома, Зеленский «забежал вперед» и слишком рано поднял вопросы, не относящиеся к основной теме переговоров — экономическим сделкам, передает портала Semafor.
Трамп назвал Зеленского после его истерики «большой шишкой»
Трамп посчитал встречу с украинским лидером как неудачной, передает телеканал Sky News. Американский лидер подчеркнул, что США не заинтересованы в долгосрочном конфликте. Трамп насмешливо назвал Зеленского «большой шишкой».
Трамп послал CNN заниматься своими делами
Американский лидер выразил недовольство по поводу качества журналистских вопросов на фоне текущих событий. Он предложил CNN больше фокусироваться на контенте развлекательного характера, а не провоцировать политические дискуссии неподобающими вопросами.
«Мы бы заключили сделку. Но то, что сегодня произошло сорвало ее. Знаете, вам в CNN лучше сосредоточиться на передаче Survival, а не задавать мне эти нелепые вопросы», — заявил Трамп.
Попросил перестать критиковать Путина
Глава США выразил мнение, что Зеленскому пора перестать критиковать главу РФ Владимира Путина. Трамп заявил, что украинскому лидеру уже пора начать стремиться к миру. «Он должен сказать: „Я хочу заключить мир“. Ему не нужно стоять и говорить про Путина — это сплошной негатив <...> Либо вы заканчиваете конфликт, либо оставляете все, как есть, и смотрите, что произойдет», — заявил он.
В США изучат возможность прекращения поставок оружия Украине
Трамп рассматривает возможность временного или полного прекращения поставок вооружений на Украину. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на источник в американском аппарате..
По данным газеты, решение о прекращении поставок еще не принято. Трамп ждет дальнейших действий со стороны украинского лидера.
Зеленский не готов к разрешению конфликта на Украине
Президент США заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию конфликта. Такое мнение американский лидер выразил после встречи с украинской делегацией в Белом доме.
«Провели сегодня в Белом доме очень содержательную встречу. Выяснилось много того, что невозможно было понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что открывается через эмоции, и я пришел к выводу, что Зеленский не готов к миру, если будет участвовать Америка, поскольку чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, мне нужен мир. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете», — отметил Трамп в соцсети Truth Social. Глава США уточнил, что Зеленский может вернуться к диалогу, как только будет готов завершить конфликт.
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