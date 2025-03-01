Заместитель Белоусова Евкуров лично прибыл в ЦАР с рабочим визитом

Замглавы Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров прибыл в Центрально-Африканскую республику и подтвердил готовность российской стороны оказывать содействие ее народу в укреплении безопасности. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Банги.
«1 марта заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Евкуров посетил с рабочим визитом Банги. Был подтвержден настрой российской стороны продолжать оказывать содействие народу ЦАР в укреплении безопасности в стране. Достигнуты договорённости о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах», — говорится в сообщении посольства в telegram-канале.
Африка является одним из ключевых направлений российской внешнеполитической стратегии. Какие позиции занимает в этом процессе РФ — в материале URA.RU.
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