В одном из детдомов Лисичанска (ЛНР) был обнаружен список насильно вакцинированных детей. В нем — более 20 имен и фамилий. По словам военкора Саргона Хадая, при украинской власти иностранные медики принудительно делали подрастающему поколению прививки неизвестными препаратами.
«Среди документов детского дома в Лисичанске обнаружен список более 20 детей. Им были сделаны уколы неизвестных вакцин, привезенных иностранными медиками», — цитирует своего военкора RT.
Ранее сенатор от ЛНР Ольга Бас заявляла, что в регионе в результате вооруженной агрессии киевского режима с 2014 года погибли порядка 70 детей. На данный момент ВСУ контролируют только 0,5% территорий республики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.