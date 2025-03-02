В детском доме Лисичанска нашли список насильно вакцинированных детей

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К случившемуся могли быть причастны международные организации
К случившемуся могли быть причастны международные организации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В одном из детдомов Лисичанска (ЛНР) был обнаружен список насильно вакцинированных детей. В нем — более 20 имен и фамилий. По словам военкора Саргона Хадая, при украинской власти иностранные медики принудительно делали подрастающему поколению прививки неизвестными препаратами.

«Среди документов детского дома в Лисичанске обнаружен список более 20 детей. Им были сделаны уколы неизвестных вакцин, привезенных иностранными медиками», — цитирует своего военкора RT.

Ранее сенатор от ЛНР Ольга Бас заявляла, что в регионе в результате вооруженной агрессии киевского режима с 2014 года погибли порядка 70 детей. На данный момент ВСУ контролируют только 0,5% территорий республики.

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В одном из детдомов Лисичанска (ЛНР) был обнаружен список насильно вакцинированных детей. В нем — более 20 имен и фамилий. По словам военкора Саргона Хадая, при украинской власти иностранные медики принудительно делали подрастающему поколению прививки неизвестными препаратами. «Среди документов детского дома в Лисичанске обнаружен список более 20 детей. Им были сделаны уколы неизвестных вакцин, привезенных иностранными медиками», — цитирует своего военкора RT. Ранее сенатор от ЛНР Ольга Бас заявляла, что в регионе в результате вооруженной агрессии киевского режима с 2014 года погибли порядка 70 детей. На данный момент ВСУ контролируют только 0,5% территорий республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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