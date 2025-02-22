Марочко раскрыл, сколько территорий в ЛНР остаются под контролем Украины

Около 0,5% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, комментируя ситуацию после освобождения российскими военнослужащими поселка Новолюбовка.
«Недавно [Минобороны РФ] была озвучена цифра, что оккупированная территория ЛНР составляет менее 1%. С освобождением Новолюбовки этот процент снижается до полупроцента», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС.
Кроме того, он уточнил, что на данный момент под украинским контролем остаются лишь два населенных пункта в ЛНР. А именно — Петровское, расположенное в Сватовском муниципальном округе, и Белогоровка — в Лисичанском округе.
ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Новолюбовка (ЛНР) 22 февраля, сообщили в Минобороны РФ. Поселок расположен в 22 километрах западнее города Кременная.
Ранее Марочко сообщил, что за последнюю неделю российские военнослужащие уничтожили более 5,3 тысячи украинских солдат и иностранных наемников в регионе. Он отметил, что больше всего потерь противник понес от группировки войск «Север». Кроме того, за неделю российские войска уничтожили 24 танка, 81 артиллерийское орудие и более 400 боевых машин, а также несколько десятков полевых складов.
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