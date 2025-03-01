Власти ХМАО рассказали предпринимателям Нягани о мерах поддержки бизнеса

В Нягани (ХМАО) прошла встреча местных предпринимателей с представителями департамента экономического развития и труда и занятости населения ХМАО. Бизнесменам рассказали о действующих мерах поддержки, кадровой потребности и порядке участия на торгах, сообщил глава города Иван Ямашев.
«Вместе с представителями местного бизнес-сообщества, департаментов экономического развития, труда и занятости населения, управления государственным имуществом поговорили о мерах поддержки, порядке предоставления в аренду земельных участков на торгах и без проведения торгов, кадровой потребности. Разобрали нестандартные ситуации и искали пути по их урегулированию», — рассказал Ямашев в своем telegram-канале.
Он отметил, что в прошедшем году представители бизнес-сообщества Нягани получили около 500 различных мер поддержки. Также он упомянул о запуске в марте пилотного проекта по компенсации аренды для социального бизнеса.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подскочил спрос на редкоземельные металлы. Подавляющее большинство объявлений о покупке в регионе появились в феврале, после начала переговоров России и США вокруг Украины и подписания соглашения о полезных ископаемых.
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