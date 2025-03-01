01 марта 2025
28 февраля 2025

Власти ХМАО рассказали предпринимателям Нягани о мерах поддержки бизнеса

Власти ХМАО провели в Нягани кустовую встречу с бизнес-сообществом
© Служба новостей «URA.RU»
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Предпринимателям Нягани рассказали о мерах поддержки бизнеса и разобрали с ними нестандартные кейсы
Предпринимателям Нягани рассказали о мерах поддержки бизнеса и разобрали с ними нестандартные кейсы Фото:

В Нягани (ХМАО) прошла встреча местных предпринимателей с представителями департамента экономического развития и труда и занятости населения ХМАО. Бизнесменам рассказали о действующих мерах поддержки, кадровой потребности и порядке участия на торгах, сообщил глава города Иван Ямашев.

«Вместе с представителями местного бизнес-сообщества, департаментов экономического развития, труда и занятости населения, управления государственным имуществом поговорили о мерах поддержки, порядке предоставления в аренду земельных участков на торгах и без проведения торгов, кадровой потребности. Разобрали нестандартные ситуации и искали пути по их урегулированию», — рассказал Ямашев в своем telegram-канале. 

Он отметил, что в прошедшем году представители бизнес-сообщества Нягани получили около 500 различных мер поддержки. Также он упомянул о запуске в марте пилотного проекта по компенсации аренды для социального бизнеса. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подскочил спрос на редкоземельные металлы. Подавляющее большинство объявлений о покупке в регионе появились в феврале, после начала переговоров России и США вокруг Украины и подписания соглашения о полезных ископаемых.

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В Нягани (ХМАО) прошла встреча местных предпринимателей с представителями департамента экономического развития и труда и занятости населения ХМАО. Бизнесменам рассказали о действующих мерах поддержки, кадровой потребности и порядке участия на торгах, сообщил глава города Иван Ямашев. «Вместе с представителями местного бизнес-сообщества, департаментов экономического развития, труда и занятости населения, управления государственным имуществом поговорили о мерах поддержки, порядке предоставления в аренду земельных участков на торгах и без проведения торгов, кадровой потребности. Разобрали нестандартные ситуации и искали пути по их урегулированию», — рассказал Ямашев в своем telegram-канале.  Он отметил, что в прошедшем году представители бизнес-сообщества Нягани получили около 500 различных мер поддержки. Также он упомянул о запуске в марте пилотного проекта по компенсации аренды для социального бизнеса.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подскочил спрос на редкоземельные металлы. Подавляющее большинство объявлений о покупке в регионе появились в феврале, после начала переговоров России и США вокруг Украины и подписания соглашения о полезных ископаемых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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