Новый коворкинг и кафе появятся в Пермском классическом университете

В Пермском государственном университете (ПГНИУ) откроется новое образовательное пространство, которое разместится на месте бывшего книгохранения в первом корпусе. Об этом сообщил центр общественных связей ПГНИУ.
«На месте бывшего книгохранения в корпусе № 1 появятся четыре терминальных класса на 120 мест, коворкинг на 40 мест и студенческое кафе. Создание новых образовательных центров и пространств стало самой ресурсоемкой частью программы развития», — отметил ректор ПГНИУ Игорь Германов.
Общий объем финансирования на закупку современного оборудования, ремонты и оснащение составил 78 млн рублей. В общей сложности площадь новых объектов уже превышает 1,4 тысячи квадратных метров, ранее эти помещения либо не использовались, либо находились в запущенном состоянии.
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