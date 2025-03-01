01 марта 2025
28 февраля 2025

Новый коворкинг и кафе появятся в Пермском классическом университете

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский госуниверститет создает новые пространства для студентов
Пермский госуниверститет создает новые пространства для студентов Фото:

В Пермском государственном университете (ПГНИУ) откроется новое образовательное пространство, которое разместится на месте бывшего книгохранения в первом корпусе. Об этом сообщил центр общественных связей ПГНИУ. 

«На месте бывшего книгохранения в корпусе № 1 появятся четыре терминальных класса на 120 мест, коворкинг на 40 мест и студенческое кафе. Создание новых образовательных центров и пространств стало самой ресурсоемкой частью программы развития», — отметил ректор ПГНИУ Игорь Германов.

Общий объем финансирования на закупку современного оборудования, ремонты и оснащение составил 78 млн рублей. В общей сложности площадь новых объектов уже превышает 1,4 тысячи квадратных метров, ранее эти помещения либо не использовались, либо находились в запущенном состоянии.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермские вузы испытывают сложности с набором студентов-целевиков. Несмотря на материальную поддержку во время обучения и карьерные перспективы, абитуриенты осторожно относятся к заключению таких договоров. Некоторых пугают штрафные санкции и отработку на предприятии после завершения обучения

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В Пермском государственном университете (ПГНИУ) откроется новое образовательное пространство, которое разместится на месте бывшего книгохранения в первом корпусе. Об этом сообщил центр общественных связей ПГНИУ.  «На месте бывшего книгохранения в корпусе № 1 появятся четыре терминальных класса на 120 мест, коворкинг на 40 мест и студенческое кафе. Создание новых образовательных центров и пространств стало самой ресурсоемкой частью программы развития», — отметил ректор ПГНИУ Игорь Германов. Общий объем финансирования на закупку современного оборудования, ремонты и оснащение составил 78 млн рублей. В общей сложности площадь новых объектов уже превышает 1,4 тысячи квадратных метров, ранее эти помещения либо не использовались, либо находились в запущенном состоянии. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермские вузы испытывают сложности с набором студентов-целевиков. Несмотря на материальную поддержку во время обучения и карьерные перспективы, абитуриенты осторожно относятся к заключению таких договоров. Некоторых пугают штрафные санкции и отработку на предприятии после завершения обучения
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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