FT: в США планируют перезапустить «Северный поток-2»

Бывший главный исполнительный директор проекта «Северный поток-2» Маттиас Варниг занимается планированием возобновления работы газопровода при поддержке американских инвесторов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
«Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов занимается разработкой проекта перезапуска газопровода», — говорится в материале газеты. Источники Financial Times сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа осведомлена об этой инициативе, рассматриваемой как часть стратегии по улучшению отношений с Россией.
Для реализации данного плана необходимо отменить американские санкции против России, получить разрешение Москвы на возобновление поставок газа и согласие Германии на транзит газа к любым европейским покупателям. Лидеры Евросоюза (ЕС) выразили обеспокоенность по поводу обсуждений вокруг «Северного потока-2» и провели переговоры по этой ситуации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил FT, что у него нет информации о переговорах по газопроводу. «Газпром» также отказался комментировать эти сведения. Варниг заверил, что «не участвовал ни в каких обсуждениях с американскими политиками или представителями бизнеса» и подчеркнул, что соблюдает «правила, как лицо, находящееся под санкциями США».
Ранее в Германии придумали, как избежать продажи «Северного потока — 2» американцам. Для предотвращения продажи газопровода американскому инвестору на банкротном аукционе необходимо национализировать этот объект и связанную с ним инфраструктуру в Германии.
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