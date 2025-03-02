Меликов: вблизи границ Дагестана замечены украинские БПЛА

Возле границ Дагестана замечены украинские БПЛА. В республике объявлен режим беспилотной опасности, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«У нас объявлен режим беспилотной опасности. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов», — написал Меликов в своем telegram-канале.
Он отметил, что органы власти работают в режиме оперативного штаба, и призвал жителей соблюдать безопасность. «Необходимо сохранять спокойствие, избегать открытых участков улиц. Благоразумие и спокойствие — главное при таких обстоятельствах», — подчеркнул Меликов.
Обновлено в 13:05: режим беспилотной опасности в республике отменен.
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