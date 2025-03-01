В Ленинском районе Челябинска возле вокзала почти на месяц будет закрыт межквартальный проезд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
«Для проведения работ по строительству инженерных сетей с 3 марта по 30 апреля будет поэтапно закрываться межквартальный проезд. Он проходит между домами № 9 и 15 по улице Отечественной и домами № 78 и 80 по улице Вагнера», — отмечает пресс-служба администрации города в своем telegram-канале.
В мэрии просят водителей отнестись с пониманием. И просят автовладельцев учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
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