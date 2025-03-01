01 марта 2025
28 февраля 2025

В Челябинске у вокзала почти на месяц перекроют межквартальный проезд. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей просят быть внимательней при выборе маршрута в районе вокзала
Водителей просят быть внимательней при выборе маршрута в районе вокзала Фото:

В Ленинском районе Челябинска возле вокзала почти на месяц будет закрыт межквартальный проезд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Для проведения работ по строительству инженерных сетей с 3 марта по 30 апреля будет поэтапно закрываться межквартальный проезд. Он проходит между домами № 9 и 15 по улице Отечественной и домами № 78 и 80 по улице Вагнера», — отмечает пресс-служба администрации города в своем telegram-канале.

В мэрии просят водителей отнестись с пониманием. И просят автовладельцев учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Межквартальный проезд закрывают со 2 марта
Межквартальный проезд закрывают со 2 марта
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В Ленинском районе Челябинска возле вокзала почти на месяц будет закрыт межквартальный проезд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. «Для проведения работ по строительству инженерных сетей с 3 марта по 30 апреля будет поэтапно закрываться межквартальный проезд. Он проходит между домами № 9 и 15 по улице Отечественной и домами № 78 и 80 по улице Вагнера», — отмечает пресс-служба администрации города в своем telegram-канале. В мэрии просят водителей отнестись с пониманием. И просят автовладельцев учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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