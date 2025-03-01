В Нижних Сергах (Свердловская область) незакрепленный груз КАМАЗа выпал на проезжую часть, в результате чего пострадали три человека, включая двух детей. Инцидент произошел 1 марта вечером на автодороге «Пермь-Екатеринбург». Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«Водитель грузового автомобиля КАМАЗ в составе с полуприцепом допустил падение груза в виде объемных рулонов упаковочной бумаги на встречную полосу дороги Вследствие этого водитель автомашины „Тойота Камри“ совершил наезд на выпавший на проезжую часть груз. В результате ДТП водитель „Тойоты“ и два несовершеннолетних пассажира, мальчики 2015 и 2019 года рождения, получили травмы различной степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания помощи.
51-летний водитель грузовика был привлечен к административной ответственности 82 раза. 41-летний водитель «Тойоты Камри» привлекался к ответственности восемь раз.
По данным Госавтоинспекции, водители обоих транспортных средств были трезвы в момент ДТП. Также известно, что дети перевозились в детских креслах, что снизило степень тяжести полученных ими травм.
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