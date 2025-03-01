01 марта 2025

В Свердловской области груз выпал на дорогу, пострадали дети. Фото

В Свердловской области груз выпал на встречную полосу, пострадало три человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
КАМАЗ перевозил рулоны упаковочной бумаги
КАМАЗ перевозил рулоны упаковочной бумаги Фото:

В Нижних Сергах (Свердловская область) незакрепленный груз КАМАЗа выпал на проезжую часть, в результате чего пострадали три человека, включая двух детей. Инцидент произошел 1 марта вечером на автодороге «Пермь-Екатеринбург». Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«Водитель грузового автомобиля КАМАЗ в составе с полуприцепом допустил падение груза в виде объемных рулонов упаковочной бумаги на встречную полосу дороги Вследствие этого водитель автомашины „Тойота Камри“ совершил наезд на выпавший на проезжую часть груз. В результате ДТП водитель „Тойоты“ и два несовершеннолетних пассажира, мальчики 2015 и 2019 года рождения, получили травмы различной степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания помощи.

51-летний водитель грузовика был привлечен к административной ответственности 82 раза. 41-летний водитель «Тойоты Камри» привлекался к ответственности восемь раз.

По данным Госавтоинспекции, водители обоих транспортных средств были трезвы в момент ДТП. Также известно, что дети перевозились в детских креслах, что снизило степень тяжести полученных ими травм. 

Место аварии
Место аварии
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижних Сергах (Свердловская область) незакрепленный груз КАМАЗа выпал на проезжую часть, в результате чего пострадали три человека, включая двух детей. Инцидент произошел 1 марта вечером на автодороге «Пермь-Екатеринбург». Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «Водитель грузового автомобиля КАМАЗ в составе с полуприцепом допустил падение груза в виде объемных рулонов упаковочной бумаги на встречную полосу дороги Вследствие этого водитель автомашины „Тойота Камри“ совершил наезд на выпавший на проезжую часть груз. В результате ДТП водитель „Тойоты“ и два несовершеннолетних пассажира, мальчики 2015 и 2019 года рождения, получили травмы различной степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания помощи. 51-летний водитель грузовика был привлечен к административной ответственности 82 раза. 41-летний водитель «Тойоты Камри» привлекался к ответственности восемь раз. По данным Госавтоинспекции, водители обоих транспортных средств были трезвы в момент ДТП. Также известно, что дети перевозились в детских креслах, что снизило степень тяжести полученных ими травм. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...