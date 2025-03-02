Кремлевская кухня: чем Владимир Путин угощает зарубежных лидеров

Бывший кремлевский повар открыл тайны угощения от Путина
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В качестве первого блюда в Кремле часто выбирают пельмени
В качестве первого блюда в Кремле часто выбирают пельмени Фото:

Традиционные русские блюда из рыбы, мяса и птицы, а также десерты и закуски часто подают на стол во время встреч президента РФ Владимира Путина с иностранными гостями. Например, во время масленичной недели на переговорах в Кремле с президентом Гвинеи-Бисау в меню были включены блины. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в интервью ТАСС рассказал особенности меню Кремля. О том, какие блюда Путин предлагает зарубежным лидерам — в материале URA.RU.

Закуски и начало приема

Традиционно, приемы, устраиваемые президентом России, начинаются с закусок, где доминируют морепродукты и рыба. Это подчеркивает богатство и разнообразие российских водоемов и морей. Например, камчатский краб и морские гребешки часто присутствуют на столе, что также отражает региональные особенности страны. Использование местных ингредиентов подчеркивает уникальность российской кухни и представляет ее на международном уровне.

«Всегда начинают с рыбы и морепродуктов, это традиционно было так. Вопрос — с каких. Например, стараются сырые устрицы не давать, потому что есть опасность пищевых несварений, — объясняет он. — Есть опасность аллергических заболеваний, религиозные предпочтения и так далее», — отметил Бухаров в диалоге с ТАСС.

Пельмени

В Кремле часто выбирают в качестве первого блюда пельмени с оригинальными начинками. Так, в 2009 году, будучи премьер-министром, Путин предложил пельмени с начинкой из перепелки президенту США Бараку Обаме во время их встречи в Ново-Огареве.

«Пельмени традиционны для нас, о них знают во всем мире. Пельмени различных форм есть и на Кавказе, и в Бурятии, и по всей стране», — отметил он. Ресторатор подчеркнул, что тесто с начинкой — традиционное блюдо для любой кухни мира: «Возьмите равиоли у итальянцев. Чем это не пельмени?» — подчеркнул Бухаров.

Первые блюда

Супы занимают важное место в российской кулинарной традиции. Уха, борщ, щи — это классические русские блюда, которые демонстрируют гостям глубину и разнообразие кулинарного наследия России. Подача таких традиционных супов иностранным лидерам помогает укрепить культурные связи через пищевые традиции.

На официальном обеде в честь лидера КНДР Ким Чен Ына, Путин предложил уху из белого амура, тогда как китайский лидер Си Цзиньпин наслаждался борщом с томленой уткой. А президент Боливии имел возможность попробовать щи из щавеля с добавлением перепелки. 

Иногда первое блюдо отсутствует в президентском меню. Например, во время торжественного вечера, организованного по случаю октябрьского саммита БРИКС, гостям сразу же предложили выбор из трех горячих блюд.

Вторые блюда

Выбор между мясным и рыбным блюдами на второе позволяет удовлетворить различные вкусы и предпочтения гостей. Президент Путин, известный своим предпочтением рыбы, часто предлагает гостям такие деликатесы, как осетрина или треска.

Гостям практически никогда не предлагается курица. «Дичь считается уникальным продуктом. Утка вкуснее все-таки, как и перепелка. Другое дело, если бы сегодня были свободно пасущиеся курицы или бресская курица, которая уникальна! Они есть, просто их очень мало», — заявил Бухаров.

Десерты

Шербет и мороженое — традиционные десерты, которые часто подаются на официальных приемах. Они не только легки для подготовки и подачи, но и позволяют демонстрировать разнообразие российских ягод и фруктов. Подача мороженого как любимого десерта президента также добавляет личные нотки в официальные мероприятия, делая их более теплыми и гостеприимными.

Сам Путин, кроме предпочтения рыбы в качестве основного блюда и мороженого в качестве десерта, выбирает разнообразные блюда, придерживаясь принципа умеренности во всем. За пределами официальных обедов и встреч в его ежедневном меню можно найти такие продукты, как творог, овощи и мед. Утром президент часто предпочитает начинать день с каш — рисовой, гречневой или пшенной.

Ранее Владимир Путин подсказал россиянам и гостям страны лучший познавательно-развлекательный маршрут. На встрече с руководителем компании «Остров мечты» Амираном Муцоевым глава государства обсудил развитие крупнейшего крытого парка аттракционов. Как объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, развлекательный кластер и другие культурные объекты способствуют духовному развитию людей и сохранению России как цивилизации.

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Традиционные русские блюда из рыбы, мяса и птицы, а также десерты и закуски часто подают на стол во время встреч президента РФ Владимира Путина с иностранными гостями. Например, во время масленичной недели на переговорах в Кремле с президентом Гвинеи-Бисау в меню были включены блины. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в интервью ТАСС рассказал особенности меню Кремля. О том, какие блюда Путин предлагает зарубежным лидерам — в материале URA.RU. Закуски и начало приема Традиционно, приемы, устраиваемые президентом России, начинаются с закусок, где доминируют морепродукты и рыба. Это подчеркивает богатство и разнообразие российских водоемов и морей. Например, камчатский краб и морские гребешки часто присутствуют на столе, что также отражает региональные особенности страны. Использование местных ингредиентов подчеркивает уникальность российской кухни и представляет ее на международном уровне. «Всегда начинают с рыбы и морепродуктов, это традиционно было так. Вопрос — с каких. Например, стараются сырые устрицы не давать, потому что есть опасность пищевых несварений, — объясняет он. — Есть опасность аллергических заболеваний, религиозные предпочтения и так далее», — отметил Бухаров в диалоге с ТАСС. Пельмени В Кремле часто выбирают в качестве первого блюда пельмени с оригинальными начинками. Так, в 2009 году, будучи премьер-министром, Путин предложил пельмени с начинкой из перепелки президенту США Бараку Обаме во время их встречи в Ново-Огареве. «Пельмени традиционны для нас, о них знают во всем мире. Пельмени различных форм есть и на Кавказе, и в Бурятии, и по всей стране», — отметил он. Ресторатор подчеркнул, что тесто с начинкой — традиционное блюдо для любой кухни мира: «Возьмите равиоли у итальянцев. Чем это не пельмени?» — подчеркнул Бухаров. Первые блюда Супы занимают важное место в российской кулинарной традиции. Уха, борщ, щи — это классические русские блюда, которые демонстрируют гостям глубину и разнообразие кулинарного наследия России. Подача таких традиционных супов иностранным лидерам помогает укрепить культурные связи через пищевые традиции. На официальном обеде в честь лидера КНДР Ким Чен Ына, Путин предложил уху из белого амура, тогда как китайский лидер Си Цзиньпин наслаждался борщом с томленой уткой. А президент Боливии имел возможность попробовать щи из щавеля с добавлением перепелки.  Иногда первое блюдо отсутствует в президентском меню. Например, во время торжественного вечера, организованного по случаю октябрьского саммита БРИКС, гостям сразу же предложили выбор из трех горячих блюд. Вторые блюда Выбор между мясным и рыбным блюдами на второе позволяет удовлетворить различные вкусы и предпочтения гостей. Президент Путин, известный своим предпочтением рыбы, часто предлагает гостям такие деликатесы, как осетрина или треска. Гостям практически никогда не предлагается курица. «Дичь считается уникальным продуктом. Утка вкуснее все-таки, как и перепелка. Другое дело, если бы сегодня были свободно пасущиеся курицы или бресская курица, которая уникальна! Они есть, просто их очень мало», — заявил Бухаров. Десерты Шербет и мороженое — традиционные десерты, которые часто подаются на официальных приемах. Они не только легки для подготовки и подачи, но и позволяют демонстрировать разнообразие российских ягод и фруктов. Подача мороженого как любимого десерта президента также добавляет личные нотки в официальные мероприятия, делая их более теплыми и гостеприимными. Сам Путин, кроме предпочтения рыбы в качестве основного блюда и мороженого в качестве десерта, выбирает разнообразные блюда, придерживаясь принципа умеренности во всем. За пределами официальных обедов и встреч в его ежедневном меню можно найти такие продукты, как творог, овощи и мед. Утром президент часто предпочитает начинать день с каш — рисовой, гречневой или пшенной. Ранее Владимир Путин подсказал россиянам и гостям страны лучший познавательно-развлекательный маршрут. На встрече с руководителем компании «Остров мечты» Амираном Муцоевым глава государства обсудил развитие крупнейшего крытого парка аттракционов. Как объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, развлекательный кластер и другие культурные объекты способствуют духовному развитию людей и сохранению России как цивилизации.
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