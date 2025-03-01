Гостей праздника ждут повышенные меры безопасности
В Сургуте (ХМАО) на входе на центральную площадь, где 2 марта проходят масленичные гуляния, образовалась огромная пробка. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.
«Очередь выстроилась на праздник Масленицы у СурГу», — сообщил корреспондент. Предположительно, пробка образовалась из-за проверки повышенных мер безопасности, организованных на празднике.
Сегодня гостей праздника ждут народные гулянья, спортивные состязания и множество розыгрышей. Финалом станет, по традиции, сжигание чучела.
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