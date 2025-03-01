01 марта 2025
28 февраля 2025

В Сургуте на Масленицу выстроилась огромная пробка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостей праздника ждут повышенные меры безопасности
Гостей праздника ждут повышенные меры безопасности Фото:

В Сургуте (ХМАО) на входе на центральную площадь, где 2 марта проходят масленичные гуляния, образовалась огромная пробка. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.

«Очередь выстроилась на праздник Масленицы у СурГу», — сообщил корреспондент. Предположительно, пробка образовалась из-за проверки повышенных мер безопасности, организованных на празднике.

Сегодня гостей праздника ждут народные гулянья, спортивные состязания и множество розыгрышей. Финалом станет, по традиции, сжигание чучела.

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В Сургуте (ХМАО) на входе на центральную площадь, где 2 марта проходят масленичные гуляния, образовалась огромная пробка. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Очередь выстроилась на праздник Масленицы у СурГу», — сообщил корреспондент. Предположительно, пробка образовалась из-за проверки повышенных мер безопасности, организованных на празднике. Сегодня гостей праздника ждут народные гулянья, спортивные состязания и множество розыгрышей. Финалом станет, по традиции, сжигание чучела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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