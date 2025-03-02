Планы Евросоюза по отправке своих миротворцев на Украину не что иное, как подстрекательство киевского режима к продолжению боевых действий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Этот план введения „миротворцев“ на Украину — продолжение науськивания киевского режима на войну против нас», — заявил Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда». Он отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кит Стармер готовятся отправить несколько тысяч своих миротворцев, которые якобы будут обеспечивать их прикрытие с воздуха, что он считает наглостью.
По словам Лаврова, дискуссии в Европе о возможной отправке миротворческих сил на Украину не только не способствуют урегулированию конфликта, но и усугубляют его. Министр также добавил, что появление европейских миротворцев на Украине будет означать, что для России не исчезнут первопричины кризиса.
Идея размещения миротворческих сил на Украине активно обсуждается на международной арене уже длительное время. Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку этой инициативе, однако конкретных обязательств по обеспечению безопасности европейского контингента он не предложил. В то же время, в России считают, что появление европейского контингента на Украине только усугубит ситуацию.
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