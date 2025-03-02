Лавров оценил команду Трампа для переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц, которые присутствовали на переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля, абсолютно вменяемые люди. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Марко Рубио и Майкл Уолтц абсолютно вменяемые люди. Они разговаривают, исходя из того, что они нами не командуют и мы ими не командуем», — заявил Лавров в интервью медиахолдингу «Красная Звезда». По его словам, такой подход, основанный на взаимном уважении, позволяет избежать конфронтации даже в случаях, где интересы сторон не совпадают.
Лавров отметил, что общение с американской стороной проходило в рамках нормального диалога, однако на Западе это восприняли как сенсацию. Он добавил, что переговоры в Эр-Рияде стали для мира «нечто из ряда вон выходящим», что связано с правлением экс-президента США Джо Байдена.
Встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде длилась почти 4,5 часа встреча. На ней представители США и России обсуждали контакты для урегулирования конфликта на Украине. После переговоров Рубио и Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Лавров заявил, что налаживание российско-американских отношений прошло «довольно небезуспешно», в США также остались довольны результатами встречи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.