В ХМАО две девочки, которым нет 16-ти лет, не смогли доехать до Белоярского из пригорода. В поездке им отказал водитель автобуса и школьницам больше часа пришлось идти пешком по обочине. В районной мэрии сообщили, что проводят по данному факту проверку.
«В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента: осуществляется просмотр записей с камер видеонаблюдения и сбор необходимых сведений. По результатам проверки, в случае подтверждения нарушения, к водителю будут приняты соответствующие меры», — оставили власти района комментарий в паблике «Типичный краб Нижневартовск».
Историю школьницы опубликовали в соцсетях. Водитель автобуса якобы сказал им, что нельзя ездить из города в город, и просто попросил выйти, иначе не поедет. В итоге они больше часа шли по трассе из поселка Озерный в центр города.
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