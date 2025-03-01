01 марта 2025
28 февраля 2025

В ХМАО водитель выгнал двух школьниц из автобуса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель отказался ехать, пока подростки не выйдут из автобуса
Водитель отказался ехать, пока подростки не выйдут из автобуса Фото:

В ХМАО две девочки, которым нет 16-ти лет, не смогли доехать до Белоярского из пригорода. В поездке им отказал водитель автобуса и школьницам больше часа пришлось идти пешком по обочине. В районной мэрии сообщили, что проводят по данному факту проверку.

«В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента: осуществляется просмотр записей с камер видеонаблюдения и сбор необходимых сведений. По результатам проверки, в случае подтверждения нарушения, к водителю будут приняты соответствующие меры», — оставили власти района комментарий в паблике «Типичный краб Нижневартовск».

Историю школьницы опубликовали в соцсетях. Водитель автобуса якобы сказал им, что нельзя ездить из города в город, и просто попросил выйти, иначе не поедет. В итоге они больше часа шли по трассе из поселка Озерный в центр города.

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В ХМАО две девочки, которым нет 16-ти лет, не смогли доехать до Белоярского из пригорода. В поездке им отказал водитель автобуса и школьницам больше часа пришлось идти пешком по обочине. В районной мэрии сообщили, что проводят по данному факту проверку. «В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента: осуществляется просмотр записей с камер видеонаблюдения и сбор необходимых сведений. По результатам проверки, в случае подтверждения нарушения, к водителю будут приняты соответствующие меры», — оставили власти района комментарий в паблике «Типичный краб Нижневартовск». Историю школьницы опубликовали в соцсетях. Водитель автобуса якобы сказал им, что нельзя ездить из города в город, и просто попросил выйти, иначе не поедет. В итоге они больше часа шли по трассе из поселка Озерный в центр города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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