«Роман с Дрангой — прикрытие»: Калашникова раскрыла правду о личной жизни Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце, которая демонстрирует на публике роман с аккордеонистом Петром Дрангой, на самом деле делает это для отвода глаз. Певица Анна Калашникова в беседе с URA.RU заявила, что есть информация о неком тайном ухажере актрисы. И не исключено, что мужчина женат.
«Этот роман Агаты и Петра считаю пиар-историей. Я слышала, что у Агаты есть другой мужчина. Женат он или нет, я не знаю. Однако в любом случае буду рада за Агату, если у нее есть тайный шикарный мужчина, который дарит такие красивые подарки, поддерживает ее. Видимо, вся эта история с Петром — как прикрытие», — поделилась Калашникова.
Певица отметила, что Агата — яркая и талантливая девушка, которая умеет поддерживать интерес к своей персоне в прессе. Поэтому ее красивые совместные выходы в свет с музыкантом могут быть заранее тщательно спланированы.
В такие отношения верится с трудом, особенно тем, кто много лет в звездной тусовке. По данным журналистов, экс-супруга Павла Прилучного возобновила отношения с бывшим избранником, роман с которым у нее закрутился два года назад.
Тайный ухажер балует возлюбленную. Сообщается, что Муцениеце подарили автомобиль «Майбах» за 10 млн рублей с личным водителем. Кроме того, ухажер презентовал Агате сумку Kelly от люксового бренда Hermes за три млн рублей, пишет «КП». Показать публике щедрого кавалера актриса не может по причине того, что он женат. Сама Агата после скандального развода с Павлом Прилучным личную жизнь не торопится комментировать.
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