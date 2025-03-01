01 марта 2025

Екатеринбуржец потерял больше миллиона, заглянув на сайт знакомств

Екатеринбуржец лишился более миллиона, послушав мошенников на сайте знакомств
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина думал, что вкладывается в ценные бумаги
Мужчина думал, что вкладывается в ценные бумаги Фото:

Инженер из Екатеринбурга Антон Ф. лишился более миллиона рублей, послушав мошенников с сайта знакомств. Об этом URA.RU рассказал источник.

В январе Антон познакомился на сайте «Мамба» с некоей Алисой. Девушка рассказала, что зарабатывает, вкладывая в ценные бумаги, и предложила сделать то же самое. Затем Антону написала «куратор Алисы» и стала давать инструкции. Ей парень отправил 350 тысяч рублей.

«Потом куратор сказала ему, что, чтобы зарабатывать больше, нужны еще инвестиции. И Антон взял в кредит больше 800 тысяч рублей. Переписка длилась около месяца. Что его обманули, Антон понял, только когда куратор перестала выходить на связь, а потом и вовсе заблокировала», — поделился собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело.

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Инженер из Екатеринбурга Антон Ф. лишился более миллиона рублей, послушав мошенников с сайта знакомств. Об этом URA.RU рассказал источник. В январе Антон познакомился на сайте «Мамба» с некоей Алисой. Девушка рассказала, что зарабатывает, вкладывая в ценные бумаги, и предложила сделать то же самое. Затем Антону написала «куратор Алисы» и стала давать инструкции. Ей парень отправил 350 тысяч рублей. «Потом куратор сказала ему, что, чтобы зарабатывать больше, нужны еще инвестиции. И Антон взял в кредит больше 800 тысяч рублей. Переписка длилась около месяца. Что его обманули, Антон понял, только когда куратор перестала выходить на связь, а потом и вовсе заблокировала», — поделился собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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