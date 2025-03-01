01 марта 2025

Кучу окуней наловил курганец на особую приманку. Фото

Курганец наловил окуней на фосфорную мормышку
© Служба новостей «URA.RU»
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Хороший улов ждал рыбака на озере
Хороший улов ждал рыбака на озере Фото:

Курганец наловил много окуней на озере Щучье в Юргамышском округе. На рыбалке он использовал особенную приманку. Об этом любитель зимнего лова рассказал в соцсети.

«На озере Щучье был отличный клев. Наловил окуней, применил зеленую фосфорную мормышку в качестве приманки», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова от удачливого рыбака.

Ранее житель Кургана похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал на озере Орлово в городской черте. В качестве прикормки он использовал опарыша. 

Рыбак наловил окуней
Рыбак наловил окуней
Фото:

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Курганец наловил много окуней на озере Щучье в Юргамышском округе. На рыбалке он использовал особенную приманку. Об этом любитель зимнего лова рассказал в соцсети. «На озере Щучье был отличный клев. Наловил окуней, применил зеленую фосфорную мормышку в качестве приманки», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова от удачливого рыбака. Ранее житель Кургана похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал на озере Орлово в городской черте. В качестве прикормки он использовал опарыша. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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