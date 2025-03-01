Хороший улов ждал рыбака на озере
Курганец наловил много окуней на озере Щучье в Юргамышском округе. На рыбалке он использовал особенную приманку. Об этом любитель зимнего лова рассказал в соцсети.
«На озере Щучье был отличный клев. Наловил окуней, применил зеленую фосфорную мормышку в качестве приманки», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова от удачливого рыбака.
Ранее житель Кургана похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал на озере Орлово в городской черте. В качестве прикормки он использовал опарыша.
Рыбак наловил окуней
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