01 марта 2025

Раненый боец СВО из Екатеринбурга пропал по пути из госпиталя

Раненый боец СВО пропал по пути из госпиталя в Чите в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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От пропавшего военного нет вестей уже несколько дней
От пропавшего военного нет вестей уже несколько дней Фото:

Участник российской спецоперации РФ на Украине Евгений Г. из Екатеринбурга пропал в другом регионе, возвращаясь из госпиталя. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, лечение после ранения на фронте Евгений проходил в Чите. «Выписавшись в 20-х числах февраля, он нашел на BlaBlaCar машину и выехал домой. В последний раз семье (она и забила тревогу) он писал, когда был примерно в 600 километрах от Екатеринбурга. С тех пор прошло несколько дней, телефон недоступен (в этом убедился и корреспондент URA.RU — прим. ред.)» — поделился собеседник.

Ранее подобного с Евгением не случалось, проблем с алкоголем он никогда не имел. Правоохранители начали розыск.

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Участник российской спецоперации РФ на Украине Евгений Г. из Екатеринбурга пропал в другом регионе, возвращаясь из госпиталя. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, лечение после ранения на фронте Евгений проходил в Чите. «Выписавшись в 20-х числах февраля, он нашел на BlaBlaCar машину и выехал домой. В последний раз семье (она и забила тревогу) он писал, когда был примерно в 600 километрах от Екатеринбурга. С тех пор прошло несколько дней, телефон недоступен (в этом убедился и корреспондент URA.RU — прим. ред.)» — поделился собеседник. Ранее подобного с Евгением не случалось, проблем с алкоголем он никогда не имел. Правоохранители начали розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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