Раненый боец СВО из Екатеринбурга пропал по пути из госпиталя

Участник российской спецоперации РФ на Украине Евгений Г. из Екатеринбурга пропал в другом регионе, возвращаясь из госпиталя. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, лечение после ранения на фронте Евгений проходил в Чите. «Выписавшись в 20-х числах февраля, он нашел на BlaBlaCar машину и выехал домой. В последний раз семье (она и забила тревогу) он писал, когда был примерно в 600 километрах от Екатеринбурга. С тех пор прошло несколько дней, телефон недоступен (в этом убедился и корреспондент URA.RU — прим. ред.)» — поделился собеседник.
Ранее подобного с Евгением не случалось, проблем с алкоголем он никогда не имел. Правоохранители начали розыск.
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