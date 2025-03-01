Жители Копейска (Челябинская область) стали замечать на домах таблички, указывающие на наличие укрытий, в которых при возникновении опасности могут спрятаться люди. Об этом копейчане сообщают в социальных сетях.
«В Копейске стали появляться таблички с обозначением местоположения Укрытия. Такие уже установлены в поселке Горняк. К чему готовимся?» — задаются вопросом жители в группе «Подслушано Копейск» в соцсети в «ВКонтакте».
На опубликованной табличке, которая ведет в укрытие №11 видно, что за организацию сооружения отвечает местная управляющая компания ООО «ЖУК-КГО». Жители отмечают, что, для того чтобы успеть укрыться, надо пройти «настоящий квест», поскольку ключи от укрытия находятся в другом здании. Согласно терминологии на сайте МЧС России, к укрытиям относятся сооружения, которые способны защитить людей, технику и имущество от средств поражения и различных неблагоприятных факторов воздействия в условиях войны и вооруженных конфликтов, аварий, катастроф и других ЧС.
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