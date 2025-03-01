01 марта 2025

Для жителей Копейска начали оборудовать бомбоубежища. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители встревожены подобными табличками
Жители встревожены подобными табличками Фото:

Жители Копейска (Челябинская область) стали замечать на домах таблички, указывающие на наличие укрытий, в которых при возникновении опасности могут спрятаться люди. Об этом копейчане сообщают в социальных сетях. 

«В Копейске стали появляться таблички с обозначением местоположения Укрытия. Такие уже установлены в поселке Горняк. К чему готовимся?» — задаются вопросом жители в группе «Подслушано Копейск» в соцсети в «ВКонтакте».

На опубликованной табличке, которая ведет в укрытие №11 видно, что за организацию сооружения отвечает местная управляющая компания ООО «ЖУК-КГО». Жители отмечают, что, для того чтобы успеть укрыться, надо пройти «настоящий квест», поскольку ключи от укрытия находятся в другом здании. Согласно терминологии на сайте МЧС России, к укрытиям относятся сооружения, которые способны защитить людей, технику и имущество от средств поражения и различных неблагоприятных факторов воздействия в условиях войны и вооруженных конфликтов, аварий, катастроф и других ЧС. 

Таблички указывают направления в укрытия
Таблички указывают направления в укрытия
Фото:

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Жители Копейска (Челябинская область) стали замечать на домах таблички, указывающие на наличие укрытий, в которых при возникновении опасности могут спрятаться люди. Об этом копейчане сообщают в социальных сетях.  «В Копейске стали появляться таблички с обозначением местоположения Укрытия. Такие уже установлены в поселке Горняк. К чему готовимся?» — задаются вопросом жители в группе «Подслушано Копейск» в соцсети в «ВКонтакте». На опубликованной табличке, которая ведет в укрытие №11 видно, что за организацию сооружения отвечает местная управляющая компания ООО «ЖУК-КГО». Жители отмечают, что, для того чтобы успеть укрыться, надо пройти «настоящий квест», поскольку ключи от укрытия находятся в другом здании. Согласно терминологии на сайте МЧС России, к укрытиям относятся сооружения, которые способны защитить людей, технику и имущество от средств поражения и различных неблагоприятных факторов воздействия в условиях войны и вооруженных конфликтов, аварий, катастроф и других ЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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