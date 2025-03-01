В Тюмени 2 марта завершилась масленичная неделя. Жители областной столицы проводили зиму сожжением чучела. Подробности мероприятия в Заречной части города сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Тюменцы с размахом празднуют Масленицу 2 марта. В городе выделили несколько локаций, где гости могут поучаствовать в гуляниях, народных забавах, поесть блинов и проводить зиму сожжением чучела», — поделился корреспондент URA.RU.
Гости праздника отведали различные угощения с горячим чаем. Все желающие могли принять участие в различных народных состязаниях: взобраться на столб, колоть дрова на скорость, перетягивание каната, битва на бревне мешками. Были здесь развлечения и для самых маленьких. На площадке также прошел конкурс на самую лучшую масленичную бабу.
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