01 марта 2025
28 февраля 2025

Масленичные гуляния прошли в Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Тюмени проводили зиму и сожгли чучело
Жители Тюмени проводили зиму и сожгли чучело Фото:

В Тюмени 2 марта завершилась масленичная неделя. Жители областной столицы проводили зиму сожжением чучела. Подробности мероприятия в Заречной части города сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Тюменцы с размахом празднуют Масленицу 2 марта. В городе выделили несколько локаций, где гости могут поучаствовать в гуляниях, народных забавах, поесть блинов и проводить зиму сожжением чучела», — поделился корреспондент URA.RU.

Гости праздника отведали различные угощения с горячим чаем. Все желающие могли принять участие в различных народных состязаниях: взобраться на столб, колоть дрова на скорость, перетягивание каната, битва на бревне мешками. Были здесь развлечения и для самых маленьких. На площадке также прошел конкурс на самую лучшую масленичную бабу.

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В Тюмени 2 марта завершилась масленичная неделя. Жители областной столицы проводили зиму сожжением чучела. Подробности мероприятия в Заречной части города сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Тюменцы с размахом празднуют Масленицу 2 марта. В городе выделили несколько локаций, где гости могут поучаствовать в гуляниях, народных забавах, поесть блинов и проводить зиму сожжением чучела», — поделился корреспондент URA.RU. Гости праздника отведали различные угощения с горячим чаем. Все желающие могли принять участие в различных народных состязаниях: взобраться на столб, колоть дрова на скорость, перетягивание каната, битва на бревне мешками. Были здесь развлечения и для самых маленьких. На площадке также прошел конкурс на самую лучшую масленичную бабу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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