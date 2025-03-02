Спикер парламента США призвал Зеленского уйти в отставку

Спикер американского парламента Майк Джонсон призвал украинского лидера Владимира Зеленского образумиться и вернуться за стол переговоров, либо же — уйти в отставку. Об этом сказал телеканалу NBC News.
«Зеленский должен прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью. [Другой вариант] — кто-то другой должен возглавить [его] страну и сделать это [сесть за переговоры], чтобы Украина могла продолжить добиваться мирного соглашения с США», — сообщил Джонсон в беседе с телеканалом.
До этого об отставке Зеленского также говорили в Финляндии. На днях в Белом доме во время личной встречи Зеленского и американского главы Дональда Трампа произошел международный скандал. Трамп негативно отреагировал на отказ украинского коллеги от переговоров с Россией, которые инициируют США. В ответ Зеленский также не стеснялся в выражениях. По итогу Трамп отказался от сделки по редким металлам, а также начал готовиться к отказу от поддержки Киева.
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