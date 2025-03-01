01 марта 2025

Женщина подожгла отделение банка в центре Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадал банк, находящийся в центре Перми
Пострадал банк, находящийся в центре Перми Фото:

В Перми задержана женщина по подозрению в поджоге отделения банка на улице Ленина, 66, где располагается «Альфа Банк». Инцидент произошел ночью 2 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

«Около 5:00 2 марта в центре Перми подожгли отделение банка. Прибывшие по сообщению сотрудники полиции по подозрению в совершении поджога задержали 47-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело», — передает 59.ru со ссылкой на данные МВД. К банкомату подошла женщина с канистрой и подожгла, пишет Вкурсе.ру.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Кунгуре (Пермский край) совершены две попытки поджога. Оба противоправных деяния не удались. Огонь не успел распространиться

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В Перми задержана женщина по подозрению в поджоге отделения банка на улице Ленина, 66, где располагается «Альфа Банк». Инцидент произошел ночью 2 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. «Около 5:00 2 марта в центре Перми подожгли отделение банка. Прибывшие по сообщению сотрудники полиции по подозрению в совершении поджога задержали 47-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело», — передает 59.ru со ссылкой на данные МВД. К банкомату подошла женщина с канистрой и подожгла, пишет Вкурсе.ру. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Кунгуре (Пермский край) совершены две попытки поджога. Оба противоправных деяния не удались. Огонь не успел распространиться
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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