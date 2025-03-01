В Перми задержана женщина по подозрению в поджоге отделения банка на улице Ленина, 66, где располагается «Альфа Банк». Инцидент произошел ночью 2 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
«Около 5:00 2 марта в центре Перми подожгли отделение банка. Прибывшие по сообщению сотрудники полиции по подозрению в совершении поджога задержали 47-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело», — передает 59.ru со ссылкой на данные МВД. К банкомату подошла женщина с канистрой и подожгла, пишет Вкурсе.ру.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Кунгуре (Пермский край) совершены две попытки поджога. Оба противоправных деяния не удались. Огонь не успел распространиться
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