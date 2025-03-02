Стармер увеличил новую порцию помощи Украине после встречи с Зеленским

Стармер: Великобритания выделит Украине 1,6 млрд фунтов на закупку ракет ПВО
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Лондон выделил Киеву деньги на закупку 5000 ракет ПВО
Лондон выделил Киеву деньги на закупку 5000 ракет ПВО Фото:
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов. Эти средства будут направлены на закупку более 5000 тысяч ракет ПВО.

«Это экспортное финансирование из Великобритании позволит Украине купить более 5000 ракет ПВО», — подчеркнул Стармер во время саммита в Лондоне. Его слова приводит газета The Guardian. Премьер Великобритании добавил, что ракеты будут производиться в Белфасте (Северная Ирландия), благодаря чему будет созданы новые рабочие места в оборонном секторе страны. 

Ранее Британия выделила Киеву кредит в размере 2,2 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, деньги поступят за счет доходов от замороженных российских активов, передает RT.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов. Эти средства будут направлены на закупку более 5000 тысяч ракет ПВО. «Это экспортное финансирование из Великобритании позволит Украине купить более 5000 ракет ПВО», — подчеркнул Стармер во время саммита в Лондоне. Его слова приводит газета The Guardian. Премьер Великобритании добавил, что ракеты будут производиться в Белфасте (Северная Ирландия), благодаря чему будет созданы новые рабочие места в оборонном секторе страны.  Ранее Британия выделила Киеву кредит в размере 2,2 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, деньги поступят за счет доходов от замороженных российских активов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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