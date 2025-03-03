Свердловский областной суд вынес приговор восьмерым членам группировки, которые два года назад жестоко расправились с мужчиной в бильярдной в Сысерти. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
По данным областного ГУ МВД, массовая драка произошла 2 апреля 2023 года. Девять человек, часть из которых скрывали лица под масками, забили до смерти Арама Хачатряна. Его друзья — Андо Ферре и Эдмонд Оруджян — получили тяжкий вред здоровью. Поводом стала ссора Ферре с одним из фигурантов.
«Оскорбившийся после конфликта решил совершить убийство своего оппонента и двух очевидцев ссоры. С этой целью он привлек на свою сторону еще нескольких лиц. В дальнейшем обе стороны договорились о встрече, чтобы якобы урегулировать конфликт мирным путем. Однако, встретившись, обвиняемые начали жестоко избивать потерпевших», — сообщили URA.RU в региональном СК.
На скамью подсудимых попали: Андрей Казанцев, Иман Мамедов, Станислав Новоселов, Дмитрий Осадчий, Рамиль Садыков, Владислав Старков, Кирилл Стародуб и Александр Султанов. Потерпевшие после инцидента признались, что эти парни держали в страхе весь город.
Им вменили покушение на убийство и расправу над Хачатряном. К слову, сами они свою вину так и не признали. Приговор огласил опытный свердловский судья Андрей Минеев. Он назначил фигурантам реальные тюремные сроки в колонии строгого режима.
Султанову — 11 лет;
Стародубу — 13 лет;
Старкову — 14 лет;
Садыкову — 4 года;
Осадчию — 11 лет 2 месяца;
Новоселову — 14 лет;
Мамедову — 7 лет 8 месяцев;
Казанцеву — 1,5 года. Его освободили в зале суда. Зачли время пребывания в СИЗО.
Кроме того, Мамедова, Казанцева и Садыкова оправдали по статье об убийстве (но осудили по другим). Они имеют право на реабилитацию. С осужденных взыскали иски в пользу потерпевших. Они обязаны выплатить от 150 до 200 тысяч рублей.
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