Туск заявил о разногласиях по активам России на встрече в Лондоне

На прошедшем саммите в Лондоне страны не достигли консенсуса относительно использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск. Он подчеркнул, что между участниками саммита не сформировалось единого мнения по этому вопросу.
«Как раз по этому вопросу нет единства мнений», — сказал Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась на страницах канцелярии главы польского правительства в соцсетях. «Некоторые очень опасаются каких-либо последствий — для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи», — добавил премьер.
Туск также выразил мнение о необходимости сохранения текущих антироссийских санкций и их возможного продления в июне. Он отметил, что позиция Венгрии по этому вопросу может зависеть от предложений США. Премьер подчеркнул низкую вероятность изъятия замороженных российских активов и призвал сосредоточиться на поддержании существующих санкций.
Ранее Туск выразил мнение о том, что Европейскому Союзу не хватает уверенности в своем статусе «глобальной державы», передает RT. По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, конфискация замороженных российских активов будет восприниматься как «акт торговой войны». Она также указала, что в Европейском союзе осознают последствия таких действий.
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