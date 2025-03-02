02 марта 2025
01 марта 2025

В Екатеринбурге скончался известный велогонщик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Константин Мочалов трижды участвовал в выборах
Константин Мочалов трижды участвовал в выборах Фото:

В Екатеринбурге на 47 году жизни умер местный общественный деятель и велогонщик, создавший движение «Вело-Город», Константин Мочалов. Его не стало из-за пневмонии.

«Друзья! Умер наш Костя Мочалов. Я пока не могу до конца все осознать… Глыба, мощь… Мужчина, которых на белом свете единицы… Внезапно умер… Воспаление легких… Загнал себя бизнесом, работой, спортзалом… Шок просто» — написала его знакомая, режиссер Елена Жилина в соцсети «ВКонтакте». Дата похорон пока неизвестна.

Мочалов известен не только как спортсмен и общественный деятель. Он дважды — в 2018 и 2023 годах — пытался пройти в гордуму Екатеринбурга. А в 2021 году — в заксобрание. Но все разы безуспешно.

Константин Мочалов любил кататься на велосипеде
Константин Мочалов любил кататься на велосипеде
Фото:

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В Екатеринбурге на 47 году жизни умер местный общественный деятель и велогонщик, создавший движение «Вело-Город», Константин Мочалов. Его не стало из-за пневмонии. «Друзья! Умер наш Костя Мочалов. Я пока не могу до конца все осознать… Глыба, мощь… Мужчина, которых на белом свете единицы… Внезапно умер… Воспаление легких… Загнал себя бизнесом, работой, спортзалом… Шок просто» — написала его знакомая, режиссер Елена Жилина в соцсети «ВКонтакте». Дата похорон пока неизвестна. Мочалов известен не только как спортсмен и общественный деятель. Он дважды — в 2018 и 2023 годах — пытался пройти в гордуму Екатеринбурга. А в 2021 году — в заксобрание. Но все разы безуспешно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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