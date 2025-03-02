В Екатеринбурге на 47 году жизни умер местный общественный деятель и велогонщик, создавший движение «Вело-Город», Константин Мочалов. Его не стало из-за пневмонии.
«Друзья! Умер наш Костя Мочалов. Я пока не могу до конца все осознать… Глыба, мощь… Мужчина, которых на белом свете единицы… Внезапно умер… Воспаление легких… Загнал себя бизнесом, работой, спортзалом… Шок просто» — написала его знакомая, режиссер Елена Жилина в соцсети «ВКонтакте». Дата похорон пока неизвестна.
Мочалов известен не только как спортсмен и общественный деятель. Он дважды — в 2018 и 2023 годах — пытался пройти в гордуму Екатеринбурга. А в 2021 году — в заксобрание. Но все разы безуспешно.
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